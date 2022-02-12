Yediemin parkından 25 araç çalındı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yediemin otoparkından 25 araç çalındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 5 Şubat Cumartesi akşamı Göçkün yolu üzerinde bulunan yediemin otoparkında gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark sahibi H.A., otoparkı O.K'ye devretti. Otoparkı devralan O.K, gece kiraladığı 20 ayrı çekici ile otoparkta bulunan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.A. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada sonucunda Sinop’ta olduğunu belirlenen O.K. de Sinop'ta gözaltına alınarak Alaçam’a getirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 5 kişi İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden H.A. ve O.K. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

3 kişi de adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Otoparktan çalınan araçlardan 2 tanesi Ankara’da ele getirildi. Diğer araçların da bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İHA

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