‘Yengeme neden kötü davranıyorsun’ diyerek kardeşini vurdu

İstanbul Avcılar'da bir kişi yengesine kötü davranmakla suçladığı kardeşini silahla vurdu.

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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Metiner Gündoğdu (57), yengesine kötü davranmakla suçladığı kardeşi Soner Gündoğdu (52) ile sokakta konuşmaya başladı.

İki kardeş arasındaki tartışmada Metiner Gündoğdu yanında taşıdığı tabancayı çıkararak ateş etti. Soner Gündoğdu, sağ bacağından yaralandı. İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kardeş Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan ağabey gözaltına alındı. Şüpheli, ilk ifadesinde tabanca ile ateş ederek yaraladığı kardeşinin eşine kötü davrandığını, defalarca uyarılarına rağmen bu tutumunu sürdürdüğünü, buna sinirlenerek ateş ettiğini söylediği belirtildi. (DHA)