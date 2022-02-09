Yine Konya, yine köpek katliamı

Konya’da köpek katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ayşegül Baskoçak Çifçi, AKP’li Altınekin Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne yardımıyla toplatılan sokak köpeklerinden en az 10'unun iğnenin etkisiyle öldürüldüğünü ileri sürdü.

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Konya'nın Sarayönü ilçesinde köpeklerin diri diri gömülerek katledilmesinin ardından şehir merkezinde de tüfekle öldürülerek toprağa gömülü köpekler bulunmuştu.

KATLİAMA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Konya'daki köpek katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Ayşegül Baskoçak Çifçi, ilk belirlemelerine göre AKP'li Altınekin Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne yardımıyla toplatılan sokak köpeklerinin en az 10’unun iğnenin etkisiyle öldürüldüğünü ileri sürdü.

“KÖPEKLER UYUŞTURUCU İĞNEYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ”

Hayatta kalan köpeklerin ise belediyeye ait toplama aracıyla boş arazilere bırakılarak ölüme terk edildiğini ifade eden Ayşegül Baskoçak Çifçi şunları söyledi:

*Günlerce kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde Altınekin personeli tarafından yanlarında veteriner olmaksızın köpekler uyuşturucu iğne ile vurulmuş birçok hayvan uyuşturucu iğne ile komplikasyon nedeniyle ölerek belediye çöplüğüne atılmıştır.

*Bu canlar kısırlaştırmak için Konya Hayvan Bakım ve Rehabilite Merkezi'ne getirilmek yerine bilinmezlere atılmıştır.

*Altınekin Kaymakamı'nın bilgi verilmesinin ardından olaya müdahil olmasıyla videoda görünen hayvanlar dağlık bir alana bırakıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Çiftçi, “Bu bir suçtur. Açıkca kanuna aykırı hareket ediliyor ve ‘saldırı' eyleminin arkasına saklanmanız da artık hikaye. Hukuksuz, kanunsuz genelge olmaz. Bu canların yaşam hakkını elinden alamazsınız. Altınekin Belediyesi'nin yaptığı sadece kanuna aykırı değil, aynı zamanda işkence ve zulümdür. Hukuka ve kanuna aykırı bu eylemlerin hukuki takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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