Yokuş inerken freni patlayan araç kaldırıma çıkıp, duvara çarparak durabildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana caddede yokuş aşağı inerken freni patlayan pikap aracı, sürücü kaldırıma çıkıp duvara çarptırarak durdurabildi. Kaza anında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki şehir merkezine inen Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda meydana gelen kazada Burhan M. yönetimindeki 48 AHJ 991 plakalı pikap arac, yokuş aşağı inerken iddiaya göre birden frenleri tutmamaya başladı.

Uzun araç kuyruklarının olduğu caddede önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapan Burhan M. minibüse arkadan çarptıktan sonra aracını yol kenarındaki kaldırıma çıkartıp duvara çarparak durdurabildi. Kaza anında ise kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazanın görgü tanığı Ahmet Demirel, “Büyük bir gürültü duyup arkamı döndüğünde bir kamyonetin kaldırıma çıkıp duvara çarptığını ve yan yattığını gördüm. İki dakika önce oradan ailemle geçmiş eve girmek üzereydik. Kazayı görünce şok oldum” diye konuştu.

“ARAÇ DURMAYINCA DUVARA ÇARPARAK DURDURABİLDİM”

Kazanın ardından SÖZCÜ'ye konuşan pikap aracın şoförü Burhan B. şöyle konuştu:

* Trafik zaten sıkışıktı. Yokuş aşağı inerken önümdeki araçlar yavaşladı. O anda frene basmaya başladığımda frenlerin tutmadığını gördüm. El freni de çalışmadı.

* Araç durmayınca önümdeki onlarca araca çarpacağıma kaldırıma çıkarak duvara çarpıp arabayı durdurabildim. Sadece önümdeki minibüse arkadan hafif çarptım. Ben de şok içindeyim ama en büyük tesellim o anda kaldırımda kimse olmaması ve kimseye zarar gelmemesi.