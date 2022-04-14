Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ümraniye’de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı.

O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kağıt toplayıcıların kavgası kanlı bitti!