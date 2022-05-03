Yol çöktü, otobüs göle devrildi

Adana’da yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

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Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Bu sırada seyir halinde olan Mustafa Talan yönetimindeki 01 J 0102 plakalı boş toplu taşıma halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü’ne devrildi.

Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazadan yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle devrildiği bölgeden çıkarıldı. İHA



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