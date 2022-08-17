Yol ihalesi 677 milyon lira bedelle aynı şirkete

Daha önce Aydın-Denizli yol ihalesinin de verildiği Fernas şirketine bu sefer de 677 milyon lira bedelle Sinop Ayancık köy yolları projesi verildi.

Fırat FISTIK

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2020'de Fernas şirketi, 15.4 milyarlık Aydın-Denizli yolu ihalesini almış, daha sonra da geçen yıl Limak, Kalyon, Mapa, Kolin ve Özaltın'la birlikte davet edildiği 330 milyonluk yol ihalesi de Fernas'a verilmişti.

‘Sinop Ayancık Grup Köy Yolları projesi de yine Fernas İnşaat şirketine verildi. İhale, belli başlı şirketlerin davet edilerek yapıldığı usul olan 21/B ile gerçekleştirilirken 1 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

İHALE BEDELİ 677 MİLYON

Sözleşme detaylarına göre, 701 milyon 629 bin liralık yaklaşık maliyetin belirlendiği ihaleyi, Fernas 677 milyon 840 bin 391 liraya kazandı. Yapım işleri 14 Eylül 2023'te sonlanacak.

Şirkete yine Şanlıurfa Siverek İçmesuyu Tesisleri İkmali ihalesi 221,9 milyon liraya, Giresun yukarı havza önlemleri ihalesi de 47 milyon liraya verilmişti.

NASIROĞLU AKP MİLLETVEKİLİYDİ

Şirketi Batmanlı Nasıroğlu ailesi kurdu. Şu andaki yönetim kurulu başkanı da Ferhat Nasıroğlu. Ailenin önemli isimlerinden Nezir Nasıroğlu 22. Dönem AKP Batman Milletvekiliydi.

Şirket, bakanlığın yürüttüğü birçok ihaleyi kazanırken, aile büyüklerinden Necat Nasıroğlu adına bir de vakıf bulunuyor.

Vakıf, Batman Üniversitesi’nde Necat Nasıroğlu Mimarlık ve Mühendislik Fakültesini tamamlayarak üniversiteye bağışlamıştı.

Vakıf son olarak Batman'da Necat Nasıroğlu ismiyle külliye yapımına başladı. Külliye içerisinde 8 bin kapasiteli cami, kültür merkezi, bilim merkezi, kütüphane, taziyeevi, aşevi ve yanında 150 bin metrekare millet bahçesi olması planlanıyor.

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