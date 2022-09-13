Yol verme kavgasında kadınlar birbirine girdi
İstanbul Şişli'de iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme tartışmasının ardından kavga etti. Kadın sürücülerin birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.
Şişli Gülbahar Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde iki kadın sürücü yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Birbirlerine bağırarak küfreden iki kadın sürücü, otomobillerinden inerek kavgaya tutuştu.
Birbirlerinin saçını çeken, yumruk sallayan kadınları araya girenler güçlükle ayırdı.
Çevredekilerin çabalarıyla uzaklaştırılan sürücüler, daha sonra araçlarına binerek sokaktan ayrıldı. Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)