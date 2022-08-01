Yolcu otobüsü alev alev yandı, faciadan dönüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Şans eseri yaralanan olmadı.
İstanbul istikametinde seyir halinde olan sürücü Mahmut Fidan yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsün bugün saat 08.00 sıralarında dumanlar çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indi.
Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını 1 saatte söndürdüler.
Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı. Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler. (İHA)