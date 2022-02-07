Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı

Sultangazi'de iddiaya göre, alkollü olan bir kişi, önünü keserek durdurduğu otomobil sürücüsü ve arkadaşı tarafından dövüldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Bir süre otomobildeki sürücü ile tartıştı.

Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı otomobilden inerek, elinde alkol şişesi olan kişiyi tekme, tokat dövmeye başladı. Darbedilen kişi, elindeki alkol şişesini sürücünün kafasında kırdı. Olayı gören mahalle sakinleri, koşarak kavganın olduğu noktaya geldi. Bu sırada sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darp etmeye devam etti.

Mahalle sakinleri, araya girerek kavgayı sonlandırdı. İki arkadaş otomobile binerek sokaktan ayrılırken, vatandaşların yardımıyla yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çektiği görülen kişi, bir süre sokakta oyalanmaya devam etti. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstiklal Caddesi'nde turisti tekmeleyip başında şişe parçaladılar