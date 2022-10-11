Abone Ol

Yozgat’ta park halindeki minibüs, alev alev yandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, park halindeki minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı minibüs, kullanılamaz hale geldi. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yozgat’ta park halindeki minibüs, alev alev yandı

Sorgun’un Aydınlıkevler Mahallesi Çekerek Caddesi’nde, sabaha karşı, Özdemir Çalışkan’a ait 38 KN 230 plakalı minibüste, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Araç ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatan polis, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. (DHA)

Ataşehir'de park halindeki 3 araç alev alev yandı İlginizi Çekebilir Ataşehir'de park halindeki 3 araç alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ataşehir Polis yangın Yozgat