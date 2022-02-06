Yürekleri sızlatan hırsızlık! Dükkan sahibinin engelli olduğunu görünce…

İstanbul Zeytinburnu'nda engelli bir vatandaş tarafından işletilen tekel bayiine giren yabancı uyruklu iki kişi, şarap ve votka çaldı. Dükkan sahibi kaçan hırsızları tekerlekli sandalyesi ile kovalamaya çalışırken yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Yürekleri sızlatan olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre tekel bayisine yabancı uyruklu iki şüpheli geldi. Dükkan sahibinin engelli olduğu gören iki şüpheli, kendi aralarında konuşarak bir plan yaptı.

Daha sonra kasadaki işlerini halleden şüpheliler şarap ve votka çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden engelli dükkan sahibi ise tekerlekli sandalyesi ile hırsızların arkalarından gitmeye çalıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheliler bir süre dükkanda alışveriş yapıyormuş gibi ürünlere göz gezdirdiler. Görüntülerde kendi aralarında konuşan şüphelilerin daha sonra votka ve şarap çalarak hızla uzaklaşmaya başladı.

Dükkan sahibinin engelinden faydalanarak çaldıkları ürünlerle kaçan hırsızları tekerlekli sandalyedeki iş yeri sahibi kovalamaya çalıştı.

Tekerlekli sandalyesi ile hırsızların peşinden giden iş yeri sahibi, bir süre sonra güç bela dükkanına geri döndü.