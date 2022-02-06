Zeytinburnu’nda tekerlekli sandalyeyle hırsızları kovaladı

İstanbul Zeytinburnu'nda tekel bayiine giren iki hırsız iş yeri sahibinin engelli olmasını fırsat bilerek içki şişesi çaldı. İş yeri sahibinin hırsızları tekerlekli sandalyesiyle kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. Tekel bayisi işleten Murat Emrak’ın iş yerine iki yabancı uyruklu kişi geldi. İçki fiyatlarını soran ikili iş yeri sahibinin tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti. Yaklaşık 800 lira değerindeki içki şişelerini alan kişiler kaçtı. Tekerlekli sandalyedeki Murat Emrak, kaçan hırsızların peşinden gitti ancak yakalayamadı.

“DURUMUMDAN FAYDALANARAK DOLAPTAN VE RAFTAN AĞIR ALKOL ÇALDILAR”

Yaşanan olayı anlatan tekel bayi sahibi Murat Emrak, “2 Afgan misafirimiz, ben misafir diyorum onlara, dükkana gelip bir şeyler sordular. Ufak tefek bir alışveriş yaptılar. Bu sırada engelli olduğumu fark ettiler, belki daha önce de tespit etmiş olabilirler. Durumumdan faydalanarak dolaptan ve raftan ağır alkol birkaç şişe ürünü çalıp kaçtılar. Peşlerinden gittim o anki refleksle ama maalasef yakalayamadım. Daha önce de bir defa başıma gelmişti, yakaladım. 700-800 lira civarı bir zararım var” dedi.

“VÜCUTLARINDA ENGEL OLMAYAN, BEYNİMDE VE ZİHNİNDE ENGEL OLAN HIRSIZLAR”

Murat Emrak “Bakışlarından bir şey yapacaklarını hissettim, sezdim. Tekerlekli sandalyede olduğumu gördüler. Konuşmalarından farklı bir olay yaşayacağımı hissettim ama bu kadarını beklemedim. İlk etapta alkol fiyatlarını sordular. Hırsızlık kötü bir olay ama ben engelimle bu kadar savaş verirken sabahın köründe gelip gecenin yarısına kadar ekmeğimin peşindeyken vücutlarında engel olmayan, beyninde ve zihninde engel olan hırsızlar tarafından mağduriyeti yaşamam beni üzdü” diye konuştu. DHA