Sendikalarla çatışan Volkswagen CEO’su istifa etti

İşçi sendikaları ve diğer paydaşlarla çatışan Volkswagen’in CEO’su Herbert Diess istifa etmek zorunda kaldı. Diess’in yerine Oliver Blume getirildi.

Sozcu.com.tr

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Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, sendikalarla yaşadığı çatışmalar ve yürütme sorunlarının ardından görevden alındı. Kilit önemdeki paydaşların desteğinden mahrum kalan Diess, Alman otomotiv devinin elektrikli otomobil girişiminin mimarı olarak biliniyordu.

Financial Times'ın haberine göre Diess, önceki aylarda Avrupa'nın Rusya'yla müzakere etmeye çalışması gerektiğini söyledikten sonra Ukrayna'da öfkeye yol açmıştı.

İŞÇİLERLE KAPIŞTI, KOLTUĞUNDAN OLDU

Diess, Wolfsburg şehrindeki 60 bin çalışanla birlikte Almanya'daki diğer 230 bin personeli temsil eden Volkswagen'in güçlü işçi konseyiyle de çatışmalar yaşamıştı. Volkswagen'in eski CEO'su örgütün ülkede ihtiyaç dışı, fazladan 30 binden çalışanı olduğunu öne sürerek öfkeye neden olmuştu.

İşçi konseyi, şirketin en büyük ikinci hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletiyle kurduğu gevşek ittifak yoluyla denetim kurulu üzerinde etkili bir kontrole sahip.

Diess geçen yıl Volkswagen'in bir elektrikli araba üretmesinin yaklaşık 30 saat sürdüğünü, şirketin en büyük rakiplerinden Tesla'nın çalışanlarının aynı işi sadece 10 saatte başardığını dile getirmişti. Sendikalar bu ölçüye itiraz etmişti.

‘YANLIŞ ADIMLAR DA SARSINTIYI TETİKLEDİ’

Diess'in sert yönetimi nedeniyle boşalan koltuğu Porsche AG'nin CEO'su Oliver Blume devralacak. Bloomberg'in haberine göre Volkswagen'deki gelişmeleri yakından takip eden kişiler Volkswagen'in yazılım birimindeki gecikmeler de dahil olmak üzere önemli projelerdeki yanlış adımların da sarsıntıyı teşvik ettiğini söyledi.

Volkswagen'in yönetim kurulunun, Blume'un daha işbirlikçi ve istikrarlı bir lider olacağını düşündüğü bildirildi.

Blume, 2015'ten bu yana şirketin 4. CEO'su olacak.

‘MESLEKTAŞLARIYLA DUYGUDAŞLIK KURMAZDI'

Diess, şirketin dizel araçlarının emisyon testlerinde hile yaptığının ortaya çıkmasının ardından göreve getirilmişti. Diess'in son harcama planı, 5 yıl içinde yazılım ve elektrikli araçlara 89 milyar Euro yatırım yapmayı gerektiriyordu.

Diess'e yakın bir kişi, “Meslektaşlarının hisleriyle duygudaşlık kurmadan kararlar aldı” dedi. Söz konusu kişi Diess'in mücadeleci bir yaklaşımla Volkswagen'in geleceğinin güvence altına alınacağını düşündüğünü söyledi.