Almanya’da günlük vaka 140 bine dayandı

Almanya'da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 137 bin 722 kişinin sonucu pozitif çıktı, 133 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü vakalarının Omicron ile birlikte artışa geçtiği Almanya’da güncel corona virüsü verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 137 bin 722 kişinin sonucu pozitif çıktı, 133 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 13 milyon 498 bini geçerken, 121 bin 826 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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