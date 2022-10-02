“Aşk hormonu”, hasarlı kalplerde iyileşme yaratıyor

Bir araştırmaya göre aşık olmak, gerçekten kalp krizinden sonra hasar gören hücreleri iyileştirebiliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’deki Michigan State Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, oksitosinin, kalbin dış tabakasındaki kök hücreleri uyardığını ve bu hücrelerin göç ederek kardiyomiyositlere (kalp kası hücreleri) dönüştüğünü buldu.

Oksitosin, kucaklaştığımızda, seviştiğimizde ve aşık olduğumuzda vücudumuz tarafından üretilir. Şimdi bu hormonun hasarlı bir kalpteki hücreleri onarma yeteneğine de sahip olduğu keşfedildi.

Daily Mail’in haberine göre, bulgular şimdiye kadar sadece bir laboratuarda zebra balığı ve insan hücrelerinde bulundu. Ancak bir gün “aşk hormonu”nun bir tedavi geliştirmek için kullanılabileceği umuluyor.

POTANSİYEL TEDAVİLERİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Araştırmacılar, kalp krizinden sonraki üç gün içinde oksitosin düzeylerinin beyinde 20 kata kadar arttığını buldu. Ayrıca hormonun daha sonra doğrudan kalp onarma sürecine dahil olduğu da ortaya çıktı.

Frontiers in Cell and Developmental Biology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki isim Dr. Aitor Aguirre, “Burada oksitosinin, zebra balığı ve insan hücre kültürlerinde hasarlı kalplerde kalp onarım mekanizmalarını harekete geçirebildiğini ve potansiyel yeni tedavilerin kapısını açtığını gösteriyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Uzmanlar kalp krizi için uyardı: Kadınlar daha çok tehlike altında

İlginizi Çekebilir Sigara içenlere uyarı... 55 yaş sınırı dikkat çekti