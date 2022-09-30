Ataması yapılmayan sağlık çalışanlarından iktidara: Puanlarımızı yakmayın, sözünüzü tutun

CHP, ataması yapılmayan sağlık çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP'li Gökçe Gökçen, "Sağlıkçılar, ‘Devletin en üst kademelerinden sözlerle bizi oyaladılar, kandırdılar. Puanlarımızı yakmayın, sözünüzü tutun’ diyor" ifadelerini kullandı.

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CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gençlik politikaları çalışmalarında başlattığı “Hep Birlikte” projesi kapsamında ataması yapılmayan sağlık çalışanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Gökçen, şu ifadeleri kullandı:

* “Ataması yapılmayan genç sağlıkçılarla düzenli olarak görüşüyoruz. Konu Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde. Pandemi boyunca bizler için hayatını riske atan sağlık meslek gruplarına, pandemiden sonra insan sağlığına gerek kalmamış gibi davranılıyor. 2020 yılında, pandeminin henüz ilk dönemlerinde imkanlardan yoksun ve belirsizlik içinde KPSS'ye çalışan gençler, yüksek puanlar alarak başarılı oldular.

* Önceki sınavları ve atama kararlarını düzenli olarak takip ettikleri için benzer koşullarda atanacaklarını düşündüler. Hatta Fahrettin Koca’dan kamuoyu önünde defalarca söz aldılar. Fakat iki yıldır işsizlik ve belirsizlik, hayat pahalılığı ile birleşince moral çöküntüsüne yol açtı.

“MADEM ATAMA YAPMAYACAKSINIZ, BU KADAR BÖLÜMÜ NEDEN AÇTINIZ?”

* Bir ümitle seslerini duyurmaya çalışan arkadaşlarımız toplantıda şunları söyledi: ‘Devletin en üst kademelerinden sözlerle bizi oyaladılar, kandırdılar. Biz bu kandırılmışlığı bize ve ailemize yaşatanları da, bize destek olanları da unutmayız. Madem atama yapmayacaksınız, bu kadar bölümü neden açtınız? Neden biz bin bir fedakarlıklarla bu bölümleri okuduk? Neden pandemi sırasında önümüzü göremezken bin bir zorlukla bu sınava çalıştık? Puanlarımızı yakmayın, sözünüzü tutun.'

* Belirsizlik içinde sürüklenip kendisine bir muhatap arayan genç sağlıkçıların bu hayal kırıklığına izin veremeyiz. Şu an bu puanların yanmasına neredeyse 1 hafta kaldı. Defalarca söz veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aileleriyle birlikte yüz binlerce kişinin hayalleriyle oynuyor ve hala bir atama yapmıyor. ‘Müjde’ vermekte mahir ancak uygulamaya gelince fos çıkmakta üstüne olmayan AKP, artık sözünü tut.

* Bu sözü de daha önce yaptığın gibi sağlık atamalarının içine işçi ve koruma personelini de dahil ederek yüz binlerce atama yapıyormuş gibi göstererek tutma. Şeffaf ol, adil ol, dürüst ol. Sağlık gibi mühim bir konuda bir kez olsun vatandaşın yanında ol.”