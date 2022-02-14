Aynı okuldaki 20 öğretmen corona oldu

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Osmangazi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulunda, yaklaşık 20 öğretmenin corona virüse yakalandığını belirterek, salgınla ilgili Okul Müdürü Ali Sevinç'in tedbir almamasını eleştirdi.

Halil ATAŞ

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Osmangazi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulunda, yaklaşık 20 öğretmenin corona virüse yakalandığı öğrenildi.

‘TATİLİ UZATMAYI GEREKTİREN BİR DURUM YOK’ DEMİŞTİ

Salgınla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Özer, milyonlarca öğrencinin merek ettiği “Yarıyıl tatili uzayacak mı?” sorusuna “Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum yok” yanıtını vermişti.

‘YAKLAŞIK 20 ÖĞRETMEN CORONA OLDU”

Eğitim İş Bursa Şubesi Başkanı Yeliz Toy, Osmangazi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulunda, yaklaşık 20 öğretmenin corona virüse yakalandığını belirterek, salgınla ilgili Okul Müdürü Ali Sevinç’in tedbir almamasını eleştirdi.

“ÇÖPLERİ DÂHİ ÖĞRETMENLER ATTI”

Osmangazi TOKİ Şehit Jandarma Er Ali Bakış İlkokulu Müdürü Müdürü Ali Sevinç’in yeterli personeli olmadığını öne sürerek, öğretmenlerin sınıfları temizlemesini istediğini ileri süren Toy, şunları söyledi;

“Çöpleri dahi kendileri atan öğretmenler, 7 Şubat günü okulun kalorifer peteğinin bulunmadığı soğuk toplantı salonunda saatler süren Öğretmenler Kurulu Toplantısına katıldılar. Yaklaşık altmış öğretmen camları kapalı, havalandırma sistemi olmayan sağlıksız koşullarda katıldıkları toplantıdan sonra hastalanmaya başladılar.

Çok sayıda öğretmen, memur, okul idarecisi ve hizmetlinin Covid-19 testi bugün itibariyle pozitif çıktı. Salgın döneminde yüz yüze saatlerce soğuk salonda toplantı yapan müdürün toplantı esnasında kendisinin de maske takmadığı öne sürülüyor.

Toplum sağlığını riske atan Müdür Ali Sevinç, öğretmenler soğuk salonda otururken masasının yakınına elekrikli ısıtıcı koyacak kadar pervasız davranabiliyor. Hatta yeterli güvenlik önlemini alamadığı için çözümü teneffüste camların açılmasını yasaklamakta bulabiliyor. Bu konuda bir yazı çıkarıyor ve toplantıda da “Açık görürsem diye…” üstü kapalı öğretmenleri tehdit edebiliyor.”

“KAÇ ÖĞRENCİ HASTA BİLİNMİYOR”

Okulda kaç öğrencinin hastalandığını bilmediklerini ifade eden Toy, “Test sayısı arttıkça pozitif vakaların artacağından endişeliyiz. Öğretmenlerin derse girdikleri sınıflar, o sınıtaki öğrencilerin velileri ve öğretmenlerin aileleri de risk altında” dedi.

“DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA ŞİKAYET ALDIK”

Müdür Ali Sevinç hakkında daha önce de çok sayıda şikayet geldiğini belirten Toy, şöyle konuştu;

“Yıllardır, birlikte çalıştığı çağdaş, ilerici öğretmenlere sistematik olarak uyguladığı baskı ve psikolojik şiddet konusunda, mağdur öğretmenlerin de çok sayıda şikayeti ve başvurusu Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmıştı.

Sırtını idareye yaslayan ve keyfi uygulamalarına devam eden Okul Müdürü Ali Sevinç, velilerden topladığı yardımları Suriye’ye gönderiyor fakat kendi okulunda sağlıklı hijyen koşullarını oluşturamıyor.”

“İHMAL VE KAYITSIZ KALIŞINDAN ŞİKAYETÇİYİZ”

Toy, “Bugüne kadar müdürün yaptığı ayrımcı tutum ve adaletsiz tavırdan, şimdi ise insanların sağlığını tehlikeye atan, salgını önemsemeyen, okuldaki ihmaliyle toplumu riske eden kayıtsızlığından şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

“OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Okul müdürünün, daha önce de öğretmenlerin hak ettiği ek ders ücretini ödemeyeceğini ifade ettiğini dile getiren Eğitim İş Şube Başkanı Toy, sözlerini şöyle tamamladı;

“Çok sayıda öğretmene baskı yapan, hakkında onlarca şikayet olan bu liyakatsiz müdürü koruyanların da toplum sağlığının nasıl riske edildiğini, bireylerin haklarının nasıl çiğnendiğini görmeleri ve kamu vicdanını rahatlatacak yaptırımları derhal hayata geçirmelerini beklemekteyiz.

Eğitim-İş olarak öğrencilerimizin hak ettikleri sağlıklı koşullarda öğrenim görmeleri ve eğitim emekçisi arkadaşlarımızın sağlıklı, insani, iş barışı içinde çalışma koşullarının tesisi için olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. İnsan yaşamı liyakatsiz yöneticilerce hiçe sayılamaz!”