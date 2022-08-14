Bağırsaklarınız sağlıklıysa siz de sağlıklısınız

Prof. Dr. Erk, “Başta Batı tarzı beslenme olmak üzere modern yaşamın bizlere sunduğu olumsuz koşullar bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin azalmasına yol açıyor. Bu durum da birçok hastalığa kapı aralıyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bilimsel çalışmalar sonucunda ‘ikinci beyin' olarak adlandırılan bağırsaklar, sindirim sisteminden bağışıklığa kadar sağlığı her yönden etkiliyor. Dolayısıyla vücudumuzda en fazla mikroorganizmayı barındıran bağırsaklardaki faydalı ve zararlı bakterilerin oluşturduğu denge çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için bu dengenin mutlaka korunması gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bağırsak sağlığını tehdit eden nedenleri şöyle açıkladı…

Emülgatörlere dikkat!

Sindirim sisteminin savunma bariyerini oluşturan mikrobiyota, mukus tabakası, sağlıklı epitel hücre tabakası ve aralarındaki sıkı bağlantıların herhangi birinde veya birkaçında ortaya çıkacak olan değişiklikler Geçirgen Bağırsak Sendromu'nun en önemli sebepleridir. Birçok kişinin korkulu rüyası olan İrritabl Bağırsak Sendromlu hastaların yaklaşık yarısında Geçirgen Bağırsak sorunu mevcuttur. Bu hastaların tamamında ise mikrobik çeşitlilikte bir azalma olduğu saptanmıştır. Gıdalara eklenen emülgatörler bağırsak mukozasının hemen bitişiğinde yer alan mukus tabakaya zarar vererek bağırsak geçirgenliğine, alerjilere, inflamasyona (iltihaplanma), obezite ve insülin direncine neden olabilir. Karboksimetilsellüloz, karajenan, guar gam, keçiboynuzlu gam, lesitin, sorbitol, polisorbat 60, polisorbat 65, polisorbat 80 ve propilen glikol gıdalarda en fazla kullanılan emülgatörlerin bazılarıdır. Bunlar deterjan özelliğine sahip, sabun olarak adlandırılabilecek kimyasal katkı maddeleridir, gıdaların homojen dağılımını sağlayarak, raf ömrünü uzatırlar. Bunları kıvam verici ve besin yapıştırıcısı olarak düşünmek yerinde olur. Gündelik hayatta sık olarak tüketilen paketli ambalajlı ürünlerin içinde birçok emülgatör katkı maddesi bulunur. Gluten hassasiyeti olduğu düşünülen durumların emülgatörlerle ilişkili olması mümkündür. Örneğin mis kokulu, baştan çıkarıcı ekmek ve pastane ürünlerinin içinde de farklı emülgatörler bulunabilir. Emülgatörlerin tüketimindeki artış gluten hassasiyeti ve Geçirgen Bağırsak Sendromu ile paralel gitmektedir. Bu maddeleri tüketen farelerin bağırsaklarında inflamasyon görüldüğü, yararlı dost bakterilerde azalma, iltihaplanmaya yol açan proteobakteriler gibi bakterilerin sayısında ise artış olduğu tespit edilmiştir.

Gizli düşman Glifosat

GDO'lu ürünlerin yetiştirilmesinde bol miktarda kullanılan tarım ilacı Roundup zararlı ot öldürücü glifosat ve yüzey aktif maddesi (sülfaktan) karışımıdır. Mısır, soya, pamuk, kanola gibi GDO'lu ürünler bu tarım ilacına karşı dayanıklıdır, bu nedenle bu ürünlere “Roundup ready” adı verilir. Roundup hem tarlalarda hem de evlerin bahçelerinde ot öldürücü olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Maalesef GDO'lu ürünlerin yanı sıra GDO içermeyen buğday, domates, narenciye gibi ürünlerde sıkça kullanılmaktadır. Roundup uygulaması çok kolay olduğu için giderek daha fazla yaygınlaşmaktadır. Glifosat hem bağırsaklardaki yararlı bakterileri ortadan kaldırır, hem de karaciğerde detoks yapan enzimlerin çalışmalarını engeller. Besinler aracılığı ile her geçen gün glifosata daha fazla maruz kalmaktayız. Bu durum bağırsak hastalıklarının, diğer kronik hastalıkların ve bağışıklık sisteminin zayıflamasının en önemli nedenlerinden biridir. Glifosat işlenmiş pek çok üründe bulunmakta, sofralarımızı sık olarak ziyaret etmektedir.

Ne yapmalıyız?

Batı tarzı beslenmeden yani hazır, paketli gıdalardan uzak durup, mümkün olduğu kadar organik, katkısız gıdalara yönelmeliyiz. Fermente besinler (ev turşusu, ev yoğurdu, boza, sirke, vb.) bağırsak mikrobiyotasında bulunan probiyotik bakterileri artırır, bu gıdalara da soframızda mutlaka yer açmalıyız.

İşte diğer nedenler

Bağırsakları olumsuz etkileyen diğer nedenler şöyle sıralanabilir…

■ Rafine karbonhidrat – mısır şurubu

■ Toksinler

■ Düşük lif

■ Gıda intoleransı ve gıda alerjisi

■ İlaçlar (özellikle antibiyotikler)

■ Alkol

■ Tatlandırıcılar

■ Hızlı ve fazla yemek yeme

■ Stres

■ Az su içmek