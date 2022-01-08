Bakan Koca: Kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19'un varyantlarıyla ilgili uyarılarını tekrarlayarak "Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun” ifadelerini kullandı.

Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 8, 2022