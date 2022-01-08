Haberler - Sağlık

Bakan Koca: Kendinizi koruyun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19'un varyantlarıyla ilgili uyarılarını tekrarlayarak "Kendinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Yayınlanma: 16:12 - 08 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Koca: Kendinizi koruyun

Bakan Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni varyanta bağlı Covid-19'u çoğu kişi hafif atlatıyor. Fakat şu var ki, onlardan biri olup olmadığınızı hastalığa yakalandıktan sonra anlayabilirsiniz. Kendinizi koruyun” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan aşı uyarısı: Anında cevap vermez İlginizi Çekebilir Bakan Koca'dan aşı uyarısı: Anında cevap vermez
Covid-19 Fahrettin Koca Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya tweet Twitter