Bakan Koca’dan Omicron uyarısı: Vakalar artıyor

Sosyal medyadan Omicron varyantı için "Vakalar artıyor" uyarısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

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Sosyal medya hesabından Omicron varyantına karşı tedbir çağrısı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim” dedi.

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