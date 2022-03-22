Bilimsel araştırma: Günde bir fincandan altı fincana kadar kahve içmenin vücuda etkileri açıklandı

ABD'de yapılan ve tıp dergisi JAMA Internal Medicine'de yayımlanan 10 yıllık bir araştırmanın sonuçları, günde 1 ila 6 bardak kahve içmenin sağlığa yararlarını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Birçok insanın güne başlarken vazgeçilmezi kuşkusuz kahve olmuştur… Sabah uyanır uyanmaz, işe gidince veya sohbet ortamlarında çokça tüketilen kahvenin sağlığa kötü etkileri daha önce yazılıp çizilmişti.

Ancak ABD’de yürütülen ve tam 10 yıl boyunca devam eden araştırmanın sonucuna göre kahvenin sağlığa yararlı etkileri de bulunuyor.

Araştırmaya göre, günde en az bir bardak kahve içenlerin tip 2 diyabet, yağlı karaciğer hastalığı ve bazı kanser türlerine yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu belirlendi.

ARAŞTIRMA ‘TÜRK KAHVESİ’NE ODAKLANDI

ABD merkezli tıp dergisi JAMA Internal Medicine’de yayımlanan araştırmada, filtrelenmemiş Türk kahvesine odaklanıldı.

Buna göre, günlük belli bir miktarda kahve tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı da belirlendi.

Yapılan araştırmalarda kahvede, kafeinin yanı sıra, özellikle magnezyum, potasyum ve B3 vitaminlerinin yer aldığı belirtilirken, bunların yine insan vücudu için önemi vurgulandı.

Diyetisyen Helen Bond, “Araştırmaların çoğu, İskandinavya ve Türkiye’de popüler olan kaynatılmış, filtrelenmemiş kahveye odaklandı.” dedi Bond, filtre veya hazır kahveler için daha önce yapılan araştırmalara dikkat çekerken, “bu durum, içeceğin hazırlanma şekline bağlı olabilir” dedi. Daha önce yapılan araştırmalar, araştırmalar kahveyi artan kolesterol ile ilişkilendirmişti.

GÜNLÜK İLAVE HER KAHVE ETKİLİYOR

Aslında, JAMA Internal Medicine dergisine göre, 10 yıl süren araştırma, günlük ilave her bir fincan kahvenin herhangi kalp ritmi sorununun meydana gelme riskini yüzde 3 oranında azalttığını buldu. Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı da çoğu yetişkin için günde dört fincan kahveye denk gelen kafeinin vücuda alınmasının zararı olmadığını duyurdu.

Ancak yine de kafeine duyarlılığın bireysel olarak farklılık göstermesi nedeniyle, bazı insanlar günde altı veya daha fazla bardağı çok iyi tolere edebilirken bazıları bir veya iki bardaktan sonra gergin hissedebilir.

İşte, bir fincandan altıya kadar, kahve içmenin sağlığa katkıları;

BİR FİNCAN: Uyanıklığı artırır ve bağırsak hareketine yardımcı olur. Her gün tutarlı bir şekilde bir kahve içmek, daha fazla anti-inflamatuar bakteri türü ile daha sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu ile ilişkilendirilmiştir.

İKİ FİNCAN: Egzersiz dayanıklılığını artırır ve kalbi korur. Günde iki fincan kahve içmek, kalbin vücuda verimli bir şekilde kan pompalayamadığında ortaya çıkan kalp yetmezliği riskini de azaltabilir.

ÜÇ FİNCAN: Felç ve Parkinson riskini azaltabilir. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi’nde Ocak ayında yayınlanan ve yaklaşık yarım milyon İngiliz’i kapsayan araştırma, günde yaklaşık üç fincan öğütülmüş kahve içmenin, kahve içmeyenlere kıyasla felç riskini yüzde 21 oranında azalttığını buldu.

DÖRT FİNCAN: Yağlı karaciğer hastalığına karşı korur. Karaciğer kanseri geliştirme riskini azaltır. Ayrıca, vücuda, önerilen günlük alımın yaklaşık dörtte biri olan 100 mg magnezyum ve önerilen günlük alımın yarısından fazlası olan 9 mg niasin sağlar.

BEŞ FİNCAN: Tip 2 diyabeti önleyebilir. İsveç’teki Karolinska Enstitüsü tarafından bir milyondan fazla insan üzerinde yapılan bir araştırma, günde beş bardak içenlerin, içmeyenlere kıyasla tip 2 diyabet riskinin yüzde 29 daha düşük olduğunu buldu.

ALTI FİNCAN: Gut riskini azaltır. Boston Üniversitesi tarafından yayınlanan Health Physicians Follow-Up çalışmasından elde edilen verilere göre, yükske miktarda kahve tüketmek eklemlerde ürik asit adı verilen bir atık ürünün birikmesinden kaynaklanan gut geliştirme olasılığını azaltır.

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