Bilimsel araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı hamilelerde güvenli

Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili dikkat çeken bir bilimsel araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Araştırmada, Pfizer/BioNTech aşısının hamile kadınlar ve fetüs için güvenli olduğu duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile Comirnaty isimli corona virüsü aşısı geliştiren Pfizer’ın formülünün hamile kadınlar üzerindeki etkisi bir araştırma ile mercek altına alındı.

İsrail’de Pfizer/BioNTech aşısı olan binlerce kadının verilerini inceleyen uzmanlar, aşının hamile kadınların ve bebeklerinin sağlığını etkileyip etkilemediğini inceledi. Erken doğum, hastaneye yatış, doğumda komplikasyon ve ölüm oranlarını karşılaştıran uzmanlar, aşı olan hamile kadınlarla aşı olmayan hamile kadınların sağlık durumunda bir fark olmadığını duyurdu.

Mart-Ekim 2021 arasında corona virüsü aşısı olan 17.000 hamile kadın ile aşı olmayan 7000 kadının verilerini karşılaştıran uzmanlar iki grup arasında bir fark olmadığını duyurdu.

Yayınlanan araştırma raporunda her grupta da bebek ölümü yüzde 0.1 olarak kayıtlara geçerken erken doğum oranı aşı olanlarda yüzde 4.2, aşı olmayanlarda yüzde 4.8 olarak açıklandı. Yeni doğan bebekte hastaneye yatma oranı ise aşı olanlar yüzde 5.1 olarak kayıtlara geçerken, aşı olmayanlarda bu oran yüzde 5.3 olarak duyuruldu.

Öte yandan fetüsün gelişmesi için kritik bir zaman aralığı olan ilk üç ayda aşı olan ebeveynlerin çocuklarında bir sağlık sorunu oluşmadığı belirtilti.

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