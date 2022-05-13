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Corona virüsünde son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 7 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yayınlanma: 19:49 - 13 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Corona virüsünde son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 134 bin 27 test yapıldı.

1534 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel verilere göre, bin 534 yeni vaka tespit edilirken 7 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte bin 673 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 12 Mayıs Perşembe gününe ait verilere göre, bin 778 vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 135 bin 738 test yapılmış ve bin 816 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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