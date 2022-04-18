Covid-19 evde nasıl atlatılır?

Sağlıkçılar, Covid-19 pandemisinin hala ciddi tehditler içerdiğini, aşılamanın yaygınlaşmasıyla beraber ölüm oranlarının düştüğünü ama yine de dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Peki Covid-19'u evde nasıl kolay bir şekilde atlatabilirsiniz? İşte dikkat edebileceğiniz yöntemler...

Sozcu.com.tr

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Guardian’ın haberine göre, aşılama ve daha az şiddetli ancak yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı sayesinde, Covid-19’a yakalanan kişilerin büyük çoğunluğu hastalığı evde geçirebilecek.

Eğer Covid-19 geçiriyorsanız ve evde kendinizi izole ediyorsanız, işte semptomları hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı tedavi ve teknikler…

SUSUZ KALMAYIN

Melbourne’lü anestezi uzmanı Dr. Suzi Nou, Covid-19 teşhisi konduktan sonra yeterli derecede sıvı almanın önemli olduğunu söylüyor.

Omicron BA.2 alt varyantındaki artıştan bu yana Nou, özellikle çocuklarda ve gençlerde gastrointestinal semptomlarla başvuran Covid-19 hastalarında bir artış fark etti.

Nou, mide bulantısı, iştahsızlık ve kilo kaybına da dikkat çekerek, “Semptomları ishal veya kusmaydı. İnsanların susuz kalmasına şaşırdım” diyor.

Health and Wellbeing Queensland’e göre dehidrasyonu önlemek için susamadan önce su içmelisiniz. Yeterince su içtiğinizi anlamanın kolay bir yolu, idrarınızın rengidir, yeterince içtiğinizde soluk sarı olur.

YÜZÜSTÜ YATIN

Öksürük veya hafif nefes darlığı, sırt üstü yatmak yerine önünüze yattığınızda iyileşebilir. Covid-19 yönergelerine göre yüzüstü pozisyon alma “kandaki oksijen seviyelerini iyileştirebilir”.

Nou, “Ön tarafınıza yatarsanız, yerçekiminin etkileri, ciğerlerinizdeki suyun önünüze geleceği ve nefes almanıza yardımcı olacak daha fazla akciğer yüzey alanına sahip olacağınız anlamına gelir” açıklamasında bulundu.

YORGUNSANIZ DİNLENİN

Nou, “Covid-19 olan tüm hastalarıma tekrarlıyorum. Bunun sadece bir solunum yolu hastalığı olduğu fikrinden uzaklaşalım. Eğer yorgun hissediyorsanız, bana göre bu, biraz beyninizi etkilediğinin bir işaretidir, ki bu çok yaygındır” diyor.

Covid-19 geçirmenin “insanların sarsıntı geçirmesi gibi bir şey” olduğunu söyleyen Nou’nun tavsiyesi, özellikle kendinizi iyi hissetmediğiniz ilk yedi ila 14 gün içindeyken, beyninizi dinlendirmeniz yönünde. Ayrıca hastalarına ekran karşısında geçirdikleri zamanı da en aza indirmelerini öneriyor.

İLAÇLAR YA DA VİTAMİNLERİ DENEYİN

Ateş veya vücut ağrıları dahil semptomları hafifletmek için parasetamol alınabilir.

Doktorlar, aşılanmamış, 60 yaşından büyük veya altta yatan kronik tıbbi rahatsızlıkları olanlar gibi ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksek olan Covid-19’lu belirli kişilere oral antiviral ilaçlar reçete edebilir.

Vitamin takviyelerinin Covid-19’u tedavi etmede veya önlemede faydalı olduğunu gösteren henüz çok az klinik kanıt var.

BULAŞMAYI ÖNLEYİN

Yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir, ancak Covid-19’a karşı en iyi korunma yolları sıklıkla tekrarlanan halk sağlığı önlemleridir: Aşılanmak, maske takmak ve açık havada ya da havalandırılmış alanlarda vakit geçirmeyi tercih etmek.

Nou, “Enfekte olmamak açısından -bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve vitamin ve takviyelere para harcamak yerine- en büyük şey sadece yüksek riskli durumlardan kaçınmak ve yüksek riskli ortamlara girerken doğru korumayı kullanmaktır. Örneğin ben paramı bir N95 maskesine harcamayı tercih ederim” açıklamasında bulunuyor.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.





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