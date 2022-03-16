Deltacron varyantı yayılıyor: Avrupa’dan sonra Orta Doğu’da da görüldü

Covid-19'un Delta ve Omicron genlerini içeren ve "Deltacron" adı verilen yeni varyantı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada etkisini göstermeye başladı. Farklı ülkelerden gelen peş peşe açıklamalar sonrası Deltacron alarmı verildi. En son İsrail de ülkede Deltacron virüsü tespit ettiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde dünya genelinde corona virüsü vakalarında gözle görülür bir artış yaşanırken, dün Çin'in pandeminin başladığı 2020'den bu yana en büyük salgınla karşı karşıya olduğu açıklandı.

Günlük hayatın ‘neredeyse’ normale döndüğü şu günlerde dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bu haberler korkuturken, bilim insanları Delta ve Omicron'dan elementler içeren bir corona virüsü varyantı olan Deltacron konusunda da uyardı.

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi'nden virolog Prof. Lawrence Young bu tür varyantların birden fazla varyantın bir insanı enfekte edip çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirtirken, “Deltacron aynı popülasyonda dolaşan hem Delta hem de Omicron varyantlarının bir ürünü.” dedi.

AVRUPA’DAN DÖNENLERDE TESPİT EDİLDİ

Tüm ülkeleri alarma geçiren Deltacron varyantına ise en son İsrail’de rastlandı. İsrail, ülkede görülen Deltacron vakalarının Avrupa’dan dönenler arasında tespit edildiğini aktardı. Virüse rastlanan kişinin karantinaya alındığı ve virüsün başka insanlara bulaşmasının engellendiği vurgulandı.

2022 yılında ilk kez Fransa’da ortaya çıkan Deltacron, Avrupa’da Danimarka ve Hollanda’da da tespit edildi. İngiltere’de Deltacron vaka sayısı en az 30 olarak açıklanırken, ABD’de de vakaların görüldüğü aktarıldı. Güney Kıbrıs’ta da vaka sayısı 25 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DE HENÜZ YOK

Türkiye’de ise henüz Deltacron varyantı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Son olarak da korkutan haber Brezilya’dan geldi. Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, ülkenin kuzeyinde yer alan Para kentinde iki Deltacron vakasının tespit edildiğini açıkladı. Queiroga, halka ‘güçlendirici aşıyı aksatmayın’ çağrısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Dr. Maria Van Kerkhove, varyantın yaklaşık 2 aydır dolaşımda olduğunu belirtirken, Omicron kadar hızlı yayılma belirtisi göstermediği vurgulandı. Ancak Van Kerkhove, yine de varyantla ilgili araştırmaların sürdüğünü aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Soumya Swaminathan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İnsanlarda veya hayvanlarda, SarsCoV2'nin birden fazla dolaşım varyantı ile rekombinasyon olayların meydana gelebileceğini biliyoruz. Bu virüsün özelliklerini belirlemek için deneyleri beklemek gerekiyor.” dedi.

Öte yandan, uzmanlar, rekombinasyon varyantların nadir olmadığını ve Deltacron'un ilk ve son olmayacağını vurguladı.

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