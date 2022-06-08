Dikkat… Bu yaşlarda kabus görmek Parkinson işareti olabilir

Bir araştırmaya göre, 60'lı yaşlarınızda kabus görmek Parkinson hastalığının erken bir uyarı işareti olabilir.

Sozcu.com.tr

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Araştırmacılar, haftada en az bir kez kötü rüyalara maruz kalan erkeklerin Parkinson hastalığını geliştirme olasılığının üç kat daha fazla olduğunu buldu.

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin bulguları 12 yıllık bir analize dayanıyor.

eClinicalMedicine dergisinde yayınlanan çalışmada, Aralık 2003 ile Mayıs 2016 arasında, başlangıçta Parkinson hastası olmayan 3.818 erkek izlendi. Katılımcıların tamamı 67 yaş ve üzerindeydi.

Uzmanlar, 12 yıllık süre boyunca, uykusuzluk, depresyon, alkol, sigara, diyabet ve hipertansiyon gibi hem kabuslar hem de Parkinson ile ilişkili faktörleri kontrol ettiler. Sonuçlar, çalışma boyunca 91 erkeğin Parkinson hastalığına yakalandığını gösterdi.

Analizler, haftada en az bir kez kötü rüyalar nedeniyle uyumakta güçlük çeken erkeklerin teşhis edilme olasılığının 2.01 kat daha fazla olduğunu buldu. Bu, çalışmanın ilk beş yılında 3.38 katına yükseldi.

HASTALIK DAHA ERKEN TESPİT EDİLEBİLİR

Kas titremesine, sertliğine ve hareket bozukluğuna neden olan Parkinson’u erken teşhis etmek, ilerlemesini izlemenin ve tedavi etmenin anahtarı olarak görülüyor.

Daha fazla beyin hücresi öldükçe, hastalık zamanla daha da kötüleşir ve hastalar sonunda günlük işlerini tamamlamakta bile zorlanır.

Araştırmada yer alan Dr. Abidemi Otaiku, hastalığı daha erken tespit etmenin bir yolunu bulmanın “gerçekten faydalı” olacağını söyledi.

Araştırmacılar, yoğun, canlı ve korkutucu rüyaların Parkinson’un en erken belirtilerinden biri olabileceğine inanıyor. Parkinson, uyku sırasında duyguları düzenleyen beyin bölümlerine verdiği hasar nedeniyle kabusları tetikleyebilir.

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