Domuz kalbi nakledilen hastanın ölümü virüsten olabilir

Genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan kalbin nakledildiği ve 2 ay sonra hayatını kaybeden kişide, bir virüsün izleri bulundu.

Sozcu.com.tr

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Türünün ilk örneği olan prosedürü uygulayan cerraha göre, domuzdan alınan kalbin nakledildiği ve iki ay sonra hayatını kaybeden 57 yaşındaki David Bennett’in ölümü, domuzları enfekte ettiği bilinen bir virüsten kaynaklandı.



New York Times’ta yer alan habere göre, ameliyatı yapan Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Cerrah Dr. Bartley Griffith, hastanın organı reddetme belirtisi göstermediğini, ancak ölmeden önce çok sayıda komplikasyon yaşadığını söyledi.

Dr. Griffith, hastada virüsün DNA’sının bulunmasının, nakilden bir ay sonra sıkıntı çıkmasına katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi. Cerrah, hastanın virüsle aktif bir enfeksiyon geliştirdiğine veya vücudunun kalbi reddettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını da sözlerine ekledi.



Bundan sonrası hakkında da konuşan Dr. Griffith, “Bu yaşananlar bizi korkutmuyor. Bu sadece bir öğrenme noktası. Orada olduğunu bildiğimize göre, muhtemelen gelecekte bundan kaçınabileceğiz” dedi.

ŞİRKET YORUM YAPMADI

Organları, insan bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeyi tetiklemeyecek şekilde genetiği değiştirilmiş domuz, rejeneratif bir ilaç şirketi olan Revivicor tarafından sağlandı.

Şirket yetkilileri konu hakkında yorum yapmaktan kaçınırken Maryland Üniversitesi yetkilileri, domuzun virüs için birkaç kez taranmasına rağmen, testlerin domuzun vücudunda gizli olan virüsleri değil, yalnızca aktif enfeksiyonları tespit edebildiğini söyledi. Testler burun bezleri üzerinde yapıldı, ancak daha sonra virüsün domuzun dalağında olduğu tespit edildi.



Hasta David Bennett ameliyattan önce ciddi derecede hastaydı ve nakilden sonra çok sayıda başka komplikasyon yaşadı. Bennett, 7 Ocak’taki nakilden iki ay sonra, 8 Mart’ta hayatını kaybetti.

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