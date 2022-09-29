DSÖ: “Yedi çalışandan biri zihinsel sağlık sorunu yaşıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışanların ruh sağlığını iyileştirmek için iş yerlerine düşen görevleri sıralarken ofislerde yoga dersleri verilmesi de tavsiyeler arasında yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Giderek artan depresyon oranlarıyla mücadele etmek amacıyla çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

Ofislerde yoga dersleri verilmesini öneren kurum ayrıca yöneticilerin zihinsel sağlık eğitimi almaları ve stres yönetimi kursları vermelerini de talep ediyor.



Daily Mail’in haberine göre uzmanlar, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile işbirliği içinde hazırlanan tavsiyelerin, işyerinde mental hastalıkları ve tükenmişlik sendromunu azaltmaya yardımcı olacağını umuyorlar.

Öneriler arasında egzersiz, yürüyüş veya yoga gibi “boş zamanlara dayalı fiziksel aktivite” imkanları da bulunuyor.

“ÇALIŞANLARA DIŞARIDA İMKAN SUNULMALI”

Buna göre, iş yerleri, bu aktiviteleri çalışanlarına ofiste sağlayamıyorsa, işçilerin kullanması için dışarıda imkanlar sunmalı.

DSÖ, hiç kimsenin “tükenmişlik riski” altında olmadığından emin olmak için kuruluşların çalışanların iş yüklerini incelemeleri gerektiğini eklediler.

DSÖ Genel Müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Çalışmanın ruh sağlığımız üzerindeki zararlı etkilerine odaklanmanın zamanı geldi” derken çalışma çağındaki yedi yetişkinden birinin (yüzde 15) zihinsel sağlık bozukluğuna sahip olduğunu ekledi.



Çalışanlar arasındaki depresyon ve anksiyete nedeniyle dünya çapında her yıl 12 milyar iş gününün kaybedildiği tahmin ediliyor.

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