DSÖ’den Covid-19 uyarısı: Omicron varyantının hafif geçmesi yanlış söylem yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Sekreteri Ghebreyesus, Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunarak çok net uyarılarda bulundu ve salgının bittiğine dair algının yanlış olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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2019’un sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve Omicron varyantıyla birlikte endişe yaratmaya devam eden corona virüsü salgını ile ilgili dikkat çekici bir açıklama dün video konferans yöntemiyle Covid-19 Küresel Hareket Toplantısı’na katılan Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan geldi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün tepe ismi olan Dr. Ghebreyesus, Omicron varyantının hafif geçmesiyle birlikte dünya genelinde Covid-19 salgınının bittiğine yönelik bir algı yaratıldığına dikkat çekti.

ABD önderliğinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Dr. Ghebreyesus, “Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafif geçmesiyle birlikte pandeminin bittiğine yönelik yanlış bir söylem oluşuyor. Öte yandan diğer ülkelerde de düşük aşılama oranı ile birlikte düşük test sayısı da yeni varyantların oluşması için ideal ortamı yaratıyor” dedi.

Covid-19 salgınının bu yıl kontrol altına alınabileceğine vurgu yapan Dr. Ghebreyesus, “Şu an 116 ülke bu yılın ortasına kadar nüfusunun yüzde 70’ini aşılama hedefine ulaşamayacak” dedi. Ghebreyesus, birçok ülkede siyasi liderlerin de devreye girerek aşılama hızını artırması gerektiğinin altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün üst düzey yöneticisi, “DSÖ’nün küresel hedefi olan yüzde nüfusun 70’inin aşılanmasına bütün ülkelerin destek olmasını istiyorum. İkinci olarak da bütün ülkelerden insanların yaşamını kurtarmak için oluşturulan fona destek vermelerini istiyorum. Şu an özellikle 16 milyar dolara ihtiyacımız var” dedi.

Dr. Ghebreyesus üçüncü olarak da, “Güney Afrika’daki mRNA teknoloji transferi gibi modelleri desteklemek ve dünya çapında bir ağ oluşturmaya yardımcı olmanızı istiyorum” dedi. Ghebreyesus, lokal bazda aşı üretiminin desteklenmesi ve Covid-19 ile mücadelede aşı ve ilaçlardaki fikri mülkiyet haklarının da askıya alınmasının salgının bitirilmesinde kritik bir rolü olduğuna dikkat çekti.