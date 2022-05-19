Genel Sağlık-İş’ten Şehir Hastanesi’ndeki mobbing iddialarına tepki

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş, Manisa Şehir Hastanesi’nde kendi sendikalarına üye sağlık çalışanlara yönelik yapılan mobing ve baskı iddialarını gündeme taşıdı. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, baskılar sebebiyle 3 sağlık çalışanının intihar ettiğini ifade ederek, “Baskı ve mobinglere karşı gerekli hukuki girişimlerde bulunarak bu tür eylemleri cezasız bırakmayacaktır” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Hükümetin sağlıkta dev yatırım olarak nitelendirdiği Şehir Hastanelerinden birisi olan Manisa Şehir Hastanesi'nde sendikalı sağlık çalışanlarına yönelik mobbing ve baskı iddialarını Birleşik Kamu-İş'e bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası yaptığı eylemle gündeme taşıdı.

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Uğur'un önderliğinde gerçekleştirilen eylemde sendikası üyesi sağlık çalışanları ellerindeki ‘Mobbinge Hayır', ‘Mobbing Suçtur' ve ‘Hepimiz Eşitiz' yazılı dövizlerle tepkilerini ifade etti.

“İŞE BAŞLAMA EVRAKLARI ARASINDA ÜYELİK FORMU İMZALATILIYOR”

Manisa Şehir Hastanesi'nin önünde düzenlenen eylemde konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlıkta şiddetin sadece fiziki olarak değil, mobbing ve baskıyla da yapıldığı ve Manisa Şehir Hastanesi'nde kendi sendikalarına üye sağlık çalışanlarında bunun yaşandığını ifade etti.

Sendika genel başkanı Uğur açıklamasında, Manisa Şehir Hastanesi'nde işe başlama evrakı arasında iktidara yakınlığı ile bilinen bir sendikanın üyelik formu imzalattığını iddia ederek şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık -Sen Şehzadeler Şube Başkanı olan Manisa Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı, kendi sendikası dışındaki sağlık çalışanları üzerinde baskı ve mobbing uygulamaktadır. Aynı şahıs, tüm ülkede hepimizin gördüğü ve bildiği gibi yeni atanan sağlık çalışanlarına ‘İstediğiniz yerde ve rahat çalışmak isterseniz Sağlık-Sen'e üye olmanız gerek' diyerek baskı uygulamakta; işe başlama evrakları arasında üyelik formu imzalatmaktadır.”

“3 HEMŞİRENİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ, 3 SAĞLIK ÇALIŞANI İNTİHAR ETTİ”

Açıklamasında Manisa Şehir Hastanesi'ndeki mobing ve baskıları sebebiyle 3 hemşirenin yerini değiştirildiğini ve 3 sağlık çalışanın da intihan ettiğini iddiasını gündeme getiren Dr. Derya Uğur sözlerine şöyle devam etti:

“Sendikamız Genel Sağlık-İş Manisa Şube Yönetiminde görev alan hemşire arkadaşımız asılsız iddialar ile karşı karşıya bırakılmakta ve görev yeri sık sık değiştirilmektedir. En son geçtiğimiz Mart ayı içerisinde sendikamız kararıyla yapılan iş bırakma eylemine katıldıkları için Genel Sağlık-İş üyesi 3 hemşire arkadaşımıza kınama ve yer değişikliği cezası verilmiştir. Ömürlerini mesleklerine adayarak 25 yılı aşkın süredir hemşirelik yapan üyelerimizin mesleki onurları hiçe sayılmıştır.

Mobbing ve baskı uygulayarak yıldırmaya çalışılan arkadaşlarımızın çalışma huzuru kalmamış, tayin isteme durumuna gelmişlerdir. Kendi sendikalarına üye sağlık çalışanları en rahat yerlerde nöbetsiz çalışırken, Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanlarında çalışma huzuru bırakılmamaktadır. Manisa Şehir Hastanesi'nde görevli 3 sağlık çalışanının hastane idaresinin mobbinglerini dile getiren notlar bırakarak intihar ettiği ifade edilmektedir. Eğer iddialar doğruysa yapılanlar ‘vicdan yoksunluğu' değil de nedir?”

“GEREKLİ HUKUKİ GİRİŞİMLERDE BULUNARAK BU TÜR EYLEMLERİ CEZASIZ BIRAKMAYACAKTIR”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Uğur açıklamasında son olarak, hastanedeki baskı ve mobbinglere karşı sendikanın gerekli hukuki girişimlerde bulunacağını belirterek sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı:

“Sendikamız üyesi olan ve olmayan sağlık çalışanları arasında çifte standart uygulayan, sendikamız üyesi olan sağlık çalışanlarına baskı uygulayan idareciler, bulundukları makamlarda görevi kötüye kullanmaktadır. Bu ve benzeri eylemleri icra edenler, karşılarında daima Genel Sağlık-İş'i bulacaklardır. Bundan sonraki süreçte de yine üyelerimize karşı, ayrımcılık ve ötekileştirme düşüncesiyle çifte standart uygulayan idarecilerin karşısında olmaya devam edecek, gerekli hukuki girişimlerde bulunarak bu tür eylemleri cezasız bırakmayacaktır.”