Gofretin içinden çıkan kağıtlar Esmiray’ı canından ediyordu

Diyarbakır’da, bir ailenin marketten aldıkları gofretlerin içinden kağıt parçaları çıktı. Ailenin, 10 aylık bebeği yediği gofretin içindeki kağıtlar nedeniyle ölümden döndü.

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Kayapınar ilçesinde oturan Hikmet Özden'in eşi Esra Özden market alışverişinde bulundu. Özden, evde, aldığı gıdalardan gofreti kızı Esmiray'a verdi. Esmiray, küçük kardeşi 10 aylık Ahmet Asaf'ın ağlaması üzerine gofreti ona verdi.

Kardeşinin nefes almadığını ve boğulduğunu fark eden Esmiray, annesine seslenerek yardım istedi. 10 aylık Asaf, annesinin parmağını çocuğunun ağzına koyup gofretin içindeki kağıt parçalarını çıkartarak evladını kurtardı. Özden ailesi dava açtıklarını belirtirken, firmanın özür mahiyetinde kendilerine bir paket gönderdiklerini ancak kabul etmediklerini söyledi.

Eşinin marketten gofret alıp eve getirdiğini ifade eden Hikmet Özden, kızı Esmiray'ın gofret istediğini ve annesinin ona aldığı gofreti verdiğini belirterek, şunları söyledi:

“ANNE ANNE GEL, KARDEŞİM BOĞULUYOR”

– Kızım gofreti açınca kardeşi yanındaydı gofreti ona verdi. Bir müddet sonra “Anne anne gel, kardeşim boğuluyor” diye sesleniyor. Annesi gelip baktığında çocuk nefes alamıyor. Sırtına vuruyor, sırtından bir şey çıkmayınca parmağını boğazına koyup kağıt parçasını çıkarıyor.

– Daha sonra markete gittik. Bir firmanın ürünleri olduğunu söylediler. “Bizimle alakası yok” dediler. Avukatıma başvurup onunla görüştüm. O da “Hukuki süreci başlatın” dediler. Biz de bu süreçle ilgileniyoruz. (İHA)