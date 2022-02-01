Yeni vaka sayısı 100 bini aştı! Bakan Koca vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 198 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 100 bini aşarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Şubat Salı gününün verilerine göre, 452 bin 173 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Güncel verilere göre, 102 bin 601 yeni vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 87 bin 562 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA UYARDI

Güncel verileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac'ı güvenle tercih edin” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,54, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,46 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 437 bin 44, 2’nci dozda 52 milyon 422 bin 425 ve 3’üncü dozda 25 milyon 129 bin 678 olmak üzere toplam 142 milyon 171 bin 571 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 182 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 31 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 93 bin 261 vaka tespit edilirken 182 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 435 bin 513 test yapılmış ve 93 bin 438 kişi iyileşmişti.