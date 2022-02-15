Vaka sayısı ve can kaybı arttı! Bakan Koca: Geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 309 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Sağlık Bakanı Koca, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Şubat Salı gününün verilerine göre, 461 bin 955 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 95 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 94 bin 730 yeni vaka tespit edilirken 309 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 102 bin 673 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.78, 2’nci doz ortalaması yüzde 84.83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 586 bin 821, 2’nci dozda 52 milyon 657 bin 210 ve 3’üncü dozda 26 milyon 369 bin 364 olmak üzere toplam 144 milyon 326 bin 883 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 266 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 14 Şubat Pazartesi gününe ait verilere göre, 76 bin 632 vaka tespit edilirken, 266 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 438 bin 553 test yapılmış ve 74 bin 936 kişi iyileşmişti.