Hastanın mesanesinden çıktı! Doktorlar bile şaşırdı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde idrar yolu enfeksiyonu bulunan hastanın mesanesinden çıkanlar doktorları hayrete düşürdü.

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Sürekli idrar yolu enfeksiyonu olan ve dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanması olan hasta ilaç tedavilerinden fayda görmemesi üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği de Opr. Dr Yüksel Şahin'e başvurdu. Yapılan tetkik ve tahliller sonucunda hastanın mesanesinde çok büyük bir taş saptandı.

DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

Literatürde bu boyda taş görülmesi çok nadir karşılanırken hastanın mesanesinden çıkan taş şaşkınlıkla karşılandı.

Derhal ameliyata alınan hastanın mesanesindeki taş kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı yapıldı.

Herkesi şaşkına çeviren büyük bir patates yumrusu şeklindeki taş başarılı şekilde alındı. İHA

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