Hekimler göçü: Sayıları katlanarak artıyor!

Yurt dışına giden hekim sayısı katlanarak artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yurt dışına gitmek için başvuru yapan hekim sayısı iki kat artarken, son 10 yılda, yıl başına yurtdışını tercih eden hekim sayısı 59’dan 1400’lere yükseldi.

Fırat FISTIK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz” şeklindeki açıklamasıyla birlikte yurt dışına giden hekimler yeniden gündeme oturdu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine göre yıllara göre yurt dışına göç eden ve orada çalışabilmek için sicil belgesi alan hekimlerin sayısındaki artışı SÖZCÜ okurları için derledik.

2012'DE 59 HEKİM YURT DIŞINI TERCİH EDİYORDU, ŞİMDİ 1400'LERİ GEÇTİ

Son 10 yıla baktığımızda yıl yıl, yurt dışını tercih eden hekim sayısı giderek artıyor. 2012'de yurt dışına göç eden ve sicil belgesi isteyen doktor sayısı 59 iken bu sayı 2013'te 90'a, 2014'te 118'e çıktı.

2020'ye kadar bu sayının giderek arttığı görülüyor. 2015'te 150 hekim yurt dışına göç ederken 2016'da bu sayı 245'e, 2017'de ise 482'ye yükseldi. 2012-2017 arasında, 5 yıl içerisinde göç eden hekim sayısı sekiz katına çıktı.

SON 5 YILDA DRAMATİK ARTIŞ

Son 5 yıla baktığımızda da dramatik artış tüm hızıyla devam ediyor. 2018'de göç etmek için sicil kaydı isteyen hekim sayısı 802'ye çıkarken 2019'da ilk defa 1000'in üzerine çıkarak 1047 oluyor.

2020'de 931'e inen sayı 2021'de yüzde 50'den fazla bir artışla 1405'e yükseliyor. Yıllara göre baktığımızda elimizdeki son veri 2021 yılında 1405 hekimin yurt dışına gitmek için sicil belgesi istediğini gözler önüne seriyor.

GEÇEN YILA GÖRE İKİ KATTAN FAZLA

Bu yıla geldiğimizde ise artışın katlanarak devam ettiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü 2021 yılının ocak ayında sicil kaydı yapan hekim sayısı 90 iken 2022'nin ocak ayında bu sayı 197'yi buldu.

Yine 2021'in şubat ayında 76 hekim yurt dışında çalışmak için başvuru yaparken bu yılın şubat ayında başvuru yapan hekim sayısı 157. Yani geçen yıla göre bu yıl yapılan başvurular iki katından fazla arttı.

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