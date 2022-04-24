Hekimler kaygılı: Randevusuz muayene hekime şiddeti artırır

Covid-19 önlemleri çerçevesinde devlet hastaneleri ile Aile Sağlık Merkezlerinde randevu ile yapılan hasta muayene işlemlerinin, Sağlık Bakanlığı'nın yazısıyla artık randevusuz da yapılabileceği kararı hekimleri kaygılandırdı.

Latif SANSÜR

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Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 salgınında normalleşme sürecine geçildiğini gerekçe göstererek aldığı “Bakanlığın hedefleri ve hastanelerin planlanması çerçevesinde randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri sunulacaktır” kararı hekim ve sağlık çalışanlarını endişelendirdi. Polikliniklerde 5 dakika muayene uygulamasını hatırlatan hekimler, randevusuz hastaneye gidin diyenlerin vatandaşın sağlığını dert etmediğini dile getirdi.

“HEKİMLERE ŞİDDETİ ARTIRIR”

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tıkanan sağlık sisteminin sorumlusunun iktidarın yürürlükteki sağlık politikaları olduğunu hatırlatarak, “Randevu dışı hasta bakılması sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıracaktır. Bu tür popülist politikalardan vazgeçilmeli, emek-meslek örgütlerinin sesine kulak verilmelidir” çağrısı yaptı.

“ÖNCE SORUNLARI ÇÖZÜN”

Bakanlığın, vatandaşların sağlığını önemsemediğini belirten TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) ise “Randevusuz hastaneye gidin diyenler vatandaşın sağlığını dert etmiyor. Dert etseydi mesela şunları çözerdi; 3 yıl oldu üreme sağlığı hizmeti almak isteyene ilaç yok. Hazirana kadar kolon kanseri erken tanı için kit yok. Bir aya yakındır Covid hastasına ilaç, sigorta sorunu olan hastaya aspirin bile yok.

Randevusuz aşı yok, aşının yapılabilmesi için 5/6 kişi olmalı. Diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet desteği, evde kalan hastanın sağlık hizmeti alma şansı yok. Yol yordam bilmeyene, dil engeli olana hastaneye ulaşma imkanı, diyabet hastasına kan şekeri ölçüm cihazı yok; Ama randevusuz muayene var” denilerek sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için vatandaşın önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.