Hekimlerden coronada yaz dalgası uyarısı!

İstanbul Tabip Odası, COVID-19 yaz dalgası uyarısı yaparak hükümete önerilerde bulundu. Kapalı alanlarda maskenin geri getirilmesi, temaslı takibi sisteminin güncellenmesi, Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni tip mRNA aşılarının temin edilmesi çağrıları yapıldı.

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İstanbul Tabip Odası, COVID-19 yaz dalgasına karşı uyarılarda bulundu.

İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, İstanbul özelinde COVID-19 pandemisinin gelinen aşamasını değerlendirmek için il sağlık müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve uzmanlık dernekleri temsilcilerinin bir araya gelmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

İstanbul Tabip Odası'nın hükümete önerileri şu şekilde:

“MASKE GERİ GETİRİLMELİ”

*COVID-19 verileri epidemiyoloji biliminin gereklerine uygun biçimde günlük olarak ülke, bölge, il ve ilçe tabanlı olarak açıklanmalıdır.

*Temaslı takibi için sistem güncellenmelidir.

*Toplu taşıma gibi bireylerin zorunlu olarak kullandığı kamusal kapalı alanlarda maske zorunlu olmalıdır.

*Aşılama konusunda risk gruplarını, il genelindeki sosyoekonomik eşitsizlikleri, eksik aşılanmayı gidermeyi hedefleyen bir aşı kampanyası tekrar düzenlenmeli, mRNA aşıları tercih edilmelidir.

“YENİ TİP AŞILAR TEMİN EDİLMELİ”

*mRNA aşısının (Comirnaty) kullanım kolaylığına ulaşması açısından azami iki kişilik flakonlar biçimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

*Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni tip mRNA aşıları temin edilmelidir.

*Sonbahar dönemi önlemleri açısından okullar eğitime başlamadan önce çocukların aşılanmasının tamamlanması için altı aydan büyük herkese aşı hakkı tanınmalıdır.

“PCR TESTİNE ERİŞİM KOLAYLAŞMALI”

*Kamu hastanelerinde ücretsiz PCR ya da hızlı test erişim kolaylaştırılmalı ve bulaşmayı önlemek açısından test örnekleri sağlık kurumlarının yoğunluğundan ayrıştırılmış bölgelerde alınmalıdır.

*Riskli hasta gruplarının hastaneye yatışlarında ve ameliyat geçirecek olan kişilerin ameliyat öncesi solunumsal yakınması olduğuna bakılmaksızın PCR ya da hızlı test incelemesi yapılmalıdır.

“SONUÇLAR KAMUOYUNA PAYLAŞILMALI”

*Sağlık çalışanlarının sağlığı kapsamında çalışanlara yönelik semptom takibi ve gerektiğinde hızlı test ya da PCR incelemesi hayata geçirilmelidir.

*Ülke ve il genelinde yeterli sayıda randomize genomik analiz yapılarak baskın olan varyantın takibi yapılmalı ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

*Molnupiravir (Covinavir®) etken maddeli ilacın 65 yaş üstü, aşısız ve risk gruplarında kullanılması açısından toplumsal bilgilendirme yetkinleştirilmelidir.

*SARS-CoV-2'ye etkinliği kanıtlanmış olan diğer antiviral ilaçların (Nirmatrelvir-Ritonavir ve Remdesivir) ücretsiz biçimde gereken olgulara ulaştırılmalıdır.