Hong Kong’ta Covid-19 seferberliği

Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısında artan Covid-19 vakaları sebebiyle hafta sonu 3 günlük hızlı test seferberliğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bugün yaptığı bilgilendirme toplantısında tüm halkı hafta sonu hızlı Covid-19 testi yapmaya çağırdı. Artan Covid-19 vaka sayısı sebebiyle halktan, bu cumadan başlayarak pazar gününe kadar her gün hızlı test yapmaları, test sonucu pozitif çıkan kişilerin kendilerini evlerinde karantinaya almaları istendi.

Hong Kong hükümeti şimdiye kadar 2.65 milyon hızlı Kovid-19 testi içeren ‘anti-epidemi hizmet kiti’ dağıtıldığını belirtti.

HIZLI TESTİ SABAHLARI YAPIN

Hong Kong hükümeti, vatandaşların ihtiyaç halinde kitlere ulaşmaları için bir çok yere teslimat noktası açacaklarını belirterek Sağlık Koruma Merkezi’nden Edwin Tsui, hızlı testin doğruluk payını arttırmak için vatandaşların sabah saatlerinde hızlı testi yapmalarını ve test öncesi burunlarını hafifçe sümkürmelerini tavsiye etti.

HONG KONG’DA VAKA SAYILARI AZALDI

Hong Kong’da Mart ayında 6 binler civarında seyreden günlük Covid-19 vaka sayısı, Nisan ayına gelindiğinde düşme gösterdi.

1 Nisan’da 5 bin 823 yeni vaka rapor edilirken 5 Nisan itibariyle günlük yeni vaka sayısı 3 bin 254, Covid-19’a bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 87 oldu.