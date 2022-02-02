İstanbul Tabip Odası: Sağlık Bakanı sorumsuzca COVID salgınının sona ermekte olduğunu söylüyor

Covid-19 vaka sayılarının rekor üstüne rekor kırması üzerine açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası, "Vaka sayısı rekor üstüne rekor kırıyor, yoğun bakımlar doluyor, bugün vefat sayısı 217. Sağlık emekçileri tükeniyor! Sağlık bakanı sorumsuzca COVID salgınının sona ermekte olduğunu söylüyor. 'Koca Bir Yalan'" ifadelerine yer verdi.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosuna göre son 24 saatte, 110 bin 602 yeni vaka tespit edilerek şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Öte yandan bugün 86 bin 671 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 217 kişi hayatını kaybetti.

“KOCA BİR YALAN”

Verileri resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren İstanbul Tabip Odası, “Vaka sayısı rekor üstüne rekor kırıyor, yoğun bakımlar doluyor, bugün vefat sayısı 217. Sağlık emekçileri tükeniyor! Sağlık bakanı sorumsuzca COVID salgınının sona ermekte olduğunu söylüyor” ifadelerin yer verdi. Paylaşımda, “Koca Bir Yalan” etiketine yer verildi.

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