İstanbul Tabip Odası seçimlerinde kazanan belli oldu

İstanbul Tabip Odası seçimini oyların yaklaşık yüzde 87'sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

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17 Nisan 2022 Pazar günü Selçuk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Çapa Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Tabip Odası seçimini (kesin olmayan sonuçlara göre) oyların yaklaşık yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.

“HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ”

“Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu topraklarda hekimlik için mücadeleye devam” sloganıyla seçimlere giren Demokratik Katılım Grubu’nda şu isimler yer alıyor: Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.

“ASLOLAN HEKİMLİKTİR”

Tabip odasının açıklamasında, “Mesleğimize ve meslek örgütümüze sahip çıkan bütün meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Aslolan hekimliktir!” denildi.