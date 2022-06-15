Kendisini ambulansa kilitlemişti… Bakan Koca ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binası önüne gelerek kendisiyle görüşmek isteyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisiyle görüşmek için Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförüyle bir araya geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şoför arkadaşımız arzusu üzerine misafirim oldu. Hasta nakil aracıyla naklini yaptığı hastanın Ankara Şehir Hastanesi aciline yatışını sağladıktan 2,5 saat sonra aracıyla bakanlık binası önüne park edişinden başladık, çok şey konuştuk. Ama bazı şeyler konuşulduğu yerde kalmalı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığı önünde kendini ambulansa kilitleyen ambulans şoförü, “Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım” demişti…

Sağlık çalışanı, kendisini ikna etmeye gelenlere megafonla seslenerek, Bu kadar vicdansızlık olmaz. Ben terörist değilim. Üç saattir onkoloji hastası için hastane arıyorum. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelmezse, patlatacağım” ifadelerini kullanmıştı.