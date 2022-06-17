Meclis’ten geçen yasaya sağlık çalışanlarından tepki: Kabul oyu verenleri asla unutmayacağız

Hekimler ve sağlık çalışanlarının karşı çıktığı, Aralık 2021’de Meclis’e getirilip hızla geri çekilen düzenlemeden daha geride olduğunu dile getirdiği, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Kabul oyu verenleri asla unutmayacağız” diye tepkilerini dile getirdi.

Latif SANSÜR

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Sağlık Meslek Örgütlerinin neredeyse tamamının tepki gösterdiği Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SOKAKLARA DÖKÜLMÜŞTÜ

“İçinde bizlere, taleplerimize, haklarımıza yönelik hiçbir iyileştirme içermeyen bu yasayı kabul etmiyoruz. ‘Bu yasayı geri çekin' “diyerek bir günlük greve giden sağlık çalışanlarının tepkisine rağmen yasanın Meclis'ten geçmesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gözümüz aydın” diye duyurdu.

Koca, “Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM'ye teşekkür ediyorum” dedi.

İLK TEPKİ TTB'DEN

Koca'nın açıklamasından sonra ilk tepki TTB'den geldi. TTB'nin resmi sosyal hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Tüm itirazlarımıza rağmen TBMM’de iktidar tarafından kabul edilen düzenlemeler beklentilerimizden uzak, yetersizdir. Sağlıksız, Koca bir yasa daha içi boş çıktı. Dün bizleri hiçe sayan bu teklif görüşülürken TBMM sıralarını boş bırakıp bugün kabul oyu verenleri asla unutmayacağız.”

MECLİS SIRALARI BOŞ KALMIŞTI

Sağlık çalışanları yurt genelinde haklarının iyileştirilmesi talebiyle “Beyaz Görev” eylemi gerçekleştirirken, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen yasa tasarısı sırasında sıraların boş kalması hekimlerin tepkisini çekmişti. Türk Tabipleri Birliği, “Çok şey anlatan bu fotoğraf, sürekli mücadeleyle haklarımızı kazanmayı bize G(ö)REV biçiyor” açıklamasında bulunmuştu.