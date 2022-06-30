Menopoz hakkında bilgi edinemeyen kadınlar arkadaşlarına başvuruyor

Yapılan bir çalışma, aile hekimlerinin menopoz konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını, kadınların da bu nedenle tavsiye almak için internete veya arkadaşlarına danıştığını ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Londra Üniversitesi Akademisi tarafından yapılan çalışmada, 1000 perimenopozal kadınla görüşüldü ve kadınların aile hekimlerine yaptığı ziyaretlerde “büyük bir hayal kırıklığı” hissettiklerini buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Kadın Sağlığı dergisinde yayınlanan çalışmada kadınlar, semptomlarını teşhis etmek için yapılan başarısız girişimlerden sonra kendilerini “terk edilmiş” hissettiklerini söyledi.

Anket sonuçları, kadınların yüzde 90’ından fazlasının menopoz hakkında hiçbir şey öğrenmediğini ve üçte ikisinden fazlasının yalnızca semptomları başladıktan sonra bilgi aradığını ortaya koydu.

HÜSRANA UĞRADILAR

Ancak, aile hekimlerine başvurduklarında da, çoğu bilgi eksikliği ve uygun tıbbi bakım nedeniyle “kafa karışıklığı içinde” ve “desteksiz” kaldı.

Çalışmayla ilgili olarak araştırmacılar, “Kadınların çoğu delireceklerini hissettiler, özellikle de aile hekimlerinin kendilerine ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığında ve onlara sadece antidepresanlar sunduğunda…”

“Çok sayıda kadın; kitap, medya ve web siteleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanarak kendi kendilerine öğrenme ile meşgul oldukları için bilgi eksikliğinden dolayı hüsrana uğradılar.

“Birçoğu, başkalarının da benzer deneyimler yaşadığını bilince daha güvenli hissetti ve bilgi kaynakları olarak arkadaşlarına, ailelerine veya iş arkadaşlarına güvenmeyi tercih etti” dedi.

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