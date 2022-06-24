O ülkede 16 yaş altına çay ve kahve satışının yasaklanması gündemde

Galler, sağlıklı beslenme stratejisinin bir parçası olarak 16 yaşından küçüklerin çay ve kahve satın almasını yasaklamak için teklif verdi.

Sozcu.com.tr

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İşçi Partisi hükümeti tarafından öne sürülen öneriler uyarınca Galler’de 16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasaklanabilir.

Daily Mail’in haberine göre, Galler hükümeti, sağlıklı beslenme stratejisinin bir parçası olarak kafein içeren enerji içeceklerini yasaklamak istiyor. Bu tür ürünler ile kötü sağlık sonuçları arasındaki bağlantıları gösteren zorluklar olduğunu da kabul ediyor.

Birleşik Krallık hükümeti, 2018 yılında İngiltere’de 16 yaşından küçükler için enerji içeceği satış yasağı konusunda istişarelerde bulundu ve tedbirleri bir yıl sonra çıkaracağını duyurdu, ancak bunlar henüz uygulanmadı. Bu istişare de, çay ve kahvenin muaf tutulacağını açıkça ortaya koydu.

Verilen teklife göre, mevcut kurallar uyarınca, 150 mg’dan fazla kafein içeren çay ve kahve dışındaki tüm içecekler bir uyarı taşımalıdır.

Galler’in ruh sağlığı bakan yardımcısı Lynne Neagle, istişarenin “ulusun daha sağlıklı olmasını nasıl destekleyeceği” konusunda fikir aradığını söyledi.