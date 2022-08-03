Öğretim üyelerinden, ölüm tehditleri alan Prof. Dr. Esin Davutoğlu’na destek

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, aşı karşıtı M.Y.'den ölüm tehditleri alan ve kapısının önüne dana dili bırakılan Prof. Dr. Esin Davutoğlu'na destek olmak için bir bildiri yayımladı.

Sozcu.com.tr

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Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un ofisinin önüne dana dili bırakılması olayının şüphelisi ve sosyal medyada ölüm tehditleri savuran M.Y. serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından “Durmak yok, yola devam” paylaşımında bulundu. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Cezasızlık suça teşviktir. Olacaklar serbest bırakanların sorumluluğundadır” diye tepki gösterdi.

CANINA KAST EDECEK RADDEYE ULAŞTI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, Prof. Dr. Esin Davutoğlu’na destek olmak için bir bildiri yayımladı:

– Yakın zaman önce görevi başında şehit olan meslektaşımızın ardından dökülen gözyaşları daha kurumadan, gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberi gelmesin. Cezasızlığın arsız rahatlığı içinde şiddetin şiddetini ve şeklini daha da ilerleten saldırganlar bu kez de konusunda uzmanlığını ve yetkinliğini hepimize ve dünyaya kanıtlamış olmasının yanı sıra, yaşadığı topluma karşı bilim insanı olmasının verdiği sorumlulukla bir ömürde elde ettiği bilimsel birikimini tüm medyada özveri ile sizlerle paylaşan, değerli Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un canına kast edecek raddeye ulaşmışlardır.

– Ülkemizi yönetenlere defalarca, her seviyede ve her ortamda izah etmeye çalıştığımız ve etkin yasal önleme istediğimiz sağlıkta şiddet sarmalı hekimlik mesleğinin uygulanabilirliğini her geçen gün daha kısıtlar olmuştur. Siyasilerin konuyu görüşmek için bile bir araya gelemedikleri bir ortamda, bizler daha fazla şiddete artık tahammül kalmadığını, dünyadaki uygar örnekleri gibi, sağlık ortamında bir an evvel barış ortamının yasalarla sağlanmasının, siz halkımıza daha iyi hizmet verebilmemizin tek yolu olduğunu tekrar hatırlatmak gerekmesinin üzüntüsü içindeyiz.

HEPİMİZ ESİN’İZ

– Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol ile aynı sıralarda oturduk, öğrenci olduk, aynı sınavlardan geçtik hekim olduk ve ömrümüzü verdiğimiz mesleğimizde aynı yollardan yürüdük, aynı uygar dili konuştuk. Klasik bir cümle ile diyoruz ki, hepimiz Esin'iz. Aşı karşıtlığı ya da benzer bir konuda böyle değerli bir uzmanın görüşünü eleştirmek, söylediklerini çürütmek için tüm dünyada konuşulan dil aynıdır ve bunun dışında sadece ifade özgürlüğü sınırları içinde kalması gereken mesnetsiz iddialar ve kuru gürültülerin toplum adına kabul edilmesi değil, muhatap alınması bile kabul edilemez.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

– Ayrıca aşı karşıtlarının tüm dünyada yavaş yavaş belirginleşen özel bir durumu da vardır. Aşı tavsiye eden hekimlerin endüstriden menfaat temin etmeleri iddialarının tam aksine, aralarından bir kısmının, aşı karşıtlığını medya oyunları ile maddi kazanca dönüştürdükleri artık gizlenemez bir gerçektir. Hal böyle iken, bilimin sağlam gücü karşısında tüm tezleri eriyen bir takım kötü niyetliler, cezalandırılmayan şiddet ortamının avantajını kullanarak tehdit ve sindirme yoluna sapmışlardır. Prof. Dr. Esin Şenol Davutoğlu yalnız değildir. Savunduğu değerleri paylaşan binlerce meslektaşı yanındadır.

– Bıçak kemiğe dayanmıştır, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sağlık ortamını bu şiddet sarmalından çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir daha şiddet ile ilgili sizlere seslenmemize gerek kalmaması dileği ile saygılarımızı sunuyoruz.