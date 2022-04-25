Oksijen skandalında yeni gelişme: Müfettiş görevlendirildi

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 19 Temmuz 2020 gecesi Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda oksijenin tükenmesi nedeniyle bazı hastaların hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. Yokuş, uzun süredir konuyu gündeme getirmelerinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından olayla ilgili inceleme yapılması için müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 19 Temmuz 2020 gecesi Konya Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüsü nedeniyle entübe halde bulunan bazı hastaların oksijen gazının bitmesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini ileri sürmüştü.

HASTALARA AMBU YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

O dönemde İl Sağlık Müdürlüğü olayı yalanlasa da yapılan olayla ilgili yapılan ön inceleme raporunda hastanede oksijen sisteminde yaşanan arıza nedeniyle hemşireler tarafından bazı hastalara ambu yapıldığı (manuel solunum cihazı) ortaya çıkmıştı.

OLAYI BİLDİREN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DAVA AÇILMIŞTI

Öte yandan hastanedeki oksijen skandalını ortaya çıkartan iki sağlık çalışanına ise ‘suç uydurma’ gerekçesiyle dava açılmış ve aylıktan kesme ceza cezası verilmişti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, hastanedeki oksijen olayıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Olayın araştırılması için Sağlık Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiğini ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

“Siyaset üstü gördüğüm sağlık alanında yaşanan bu üzücü olayı belgeleriyle ortaya koyup Meclise, kamuoyuna taşımamın ardından aylardır olayın asıl sorumluları ile üstünü örtmeye çalışan yetkililer tarafından bu olay hep yalanlanıyordu, yaşanmadı deniyordu.

Durum öyle bir hale geldi ki artık duruşma zabıtlarına geçen ifadeleri bile görmezden gelinip, mahkemenin sona erdiğini, iddialarımın asılsız çıktığını, beni ve yargılanan sağlıkçıları yalancılıkla suçlayıp, dedikoduyla yola çıktığımı söyleyerek basın yoluyla hakaretler ederek, asılsız haberler dahi yaptırdılar.

Ancak gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı artık bu olaya kayıtsız kalamadı. Geçte olsa devlette hak, hukuk bilen liyakatli insanların var olduğunu görmek bizleri kamuoyu adına mutlu etmiştir. Bu olayın yaşanmasına sebep verenler ile sonuçlarını ortaya çıkaracak olan artık müfettişlerimiz ve yargıdır.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAHKEMEDE OKİSJENİN TÜKENDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iki kez soru önergesi verdiğini anımsatan Yokuş,

“Hastanede oksijenin tükendiğini ve buna bağlı ölümler olduğunu daha önce Sağlık Bakanı Sayın Koca'ya yazılı olarak 2 kere sormuş, olay hakkında tüm detayları kamuoyu ile paylaşmıştım.

Ancak maalesef bugüne kadar bir gelişme olmayan bu olay hakkında, söz konusu dava sayesinde, aylardır belgeleriyle ortaya koyduğumuz gibi bu kaosun yaşandığını ispatlar şekilde, olay gecesi nöbetçi sağlıkçı kardeşlerimiz oksijen tükendiği için vantilatörlerin alarm verdiğini, entübe hastalara ambu yapmak zorunda kaldıklarını, Arrest'e giren hastalar olduğunu ifade etmiş ve olay gecesi yaşananlar artık mahkeme tutanaklarına da geçmiştir.

Suç Uydurma davasının yapılan ilk duruşmasında tanık olarak dinlenen olay gecesi görevli sağlık çalışanları, entübe hastaların bağlı olduğu vantilatörlerin alarm verdiğini, hastalara 15-20 dakika ambu yaptıklarını ve Arrest'e giren yani kalbi, solunumu duran hastalar olduğunu söylediler. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken Sağlık Bakanlığı olay hakkında inceleme yapılması için müfettiş görevlendirdi” dedi.