Omicron belirtileri neler? Tırnak omicron belirtisi olabilir…

Omicron varyantı, corona virüsü salgınında görülen nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi belirtileri yanı sıra yeni belirtiler de göstermeye başladı. Omicron yeni belirtisi tırnaklarda görülebiliyor. Tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekiliyor. Omicron belirtileri en sık olarak boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı görülüyor. Son dönemde ise bilim insanları omicron varyantı belirtileri arasında ishal de görüldüğünü açıkladı.

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Dünya çapında 5.6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü, mutasyona uğrayarak uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ederken, yeni belirtiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Dünyada vaka sayısı rekorlarının kırılmasına neden olan omicron varyantı belirtileri ile de diğer varyantlardan farklılıklar barındırıyor.

OMİCRON BELİRİTLERİ NELERDİR?

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider, Omicron varyantının belirtileri ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı.

Güney Afrika, İngiltere, ABD ve diğer ülkelerde Omicron varyantı hastalarının önce boğaz ağrısı şikayetiyle doktorlarla iletişime geçtikleri kaydedilirken, Omicron varyantının önceki varyantların aksine burundan önce boğazı enfekte ettiği öne sürüldü.

ABD’nin Connecticut eyaletinde görevli Dr. Jorge Moreno’nun görüşlerine yer verilen haberde, bölgede Omicron varyantı hastalarının sayılarının giderek arttığını ve semptomların da benzer bir şekilde yaygınlaştığı belirtildi.

Yale Tıp Fakültesi’nde görevli Dr. Moreno, “Bu yeni varyant hastalarının belirtileri aynı. Kuru bir boğaz ağrısı ve bir şey yutmak istediklerinde keskin bir acı. Bu semptom diğer Covid-19 semptomlarından önce çıkıyor. Boğazda bir gıcık gibi değil, boğazlarının kuru hissettiğini söylüyorlar” dedi.

Norveç, Güney Afrika ve Birleşik Krallık’ta da benzer semptomların duyulduğuna dikkat çeken uzmanlar bu belirtileri hissedenlerin test yaptırması gerektiğini söyledi. Business Insider’ın haberinde Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden olan Güney Afrika’nın en büyük sağlık sigorta şirketi Discovery Health’in CEO’su Ryan Noach’ın sözlerini hatırlattı. Noach da belirtilerin sırasıyla boğazda ağrı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük, vücutta ağrı şeklinde görüldüğünü söyledi.

“BELİRTİLERİ ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR”

Öte yandan Moreno, boğaz ağrısıyla birlikte sinüste doluluk ve baş ağrısının birlikte geldiğini de aktardı.

Johns Hopkins Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi’nde görevli Dr. Andy Pekosz ise, “Omicron varyantıyla ilgili bildiğimiz bir diğer şey de semptomların diğer varyantlara göre farklı olması. Covid-19’da en çok karşılaşılan koku kaybı Omicron’da yok. Daha çok öksürük ve boğaz ağrısı Omicron’un belirtileri arasında” dedi.

İSHAL OMİCRON BELİRTİLERİ ARASINA GİRDİ

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), corona virüsünün birçok semptomu olduğunu hatırlatırken, Omicron varyantının ise daha önceki dalgalarda görülmeyen belirtileri olduğunu duyurdu. İngiliz basınında yer alan haberlerde CDC ve Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nde görevli uzmanlar hastaları inceledi ve virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan yeni bir belirtiye dikkat çekti.

Bilim insanları ve uzmanlar virüs bulaştıktan çok kısa bir süre sonra hastaların yüzde 20'sinde ishal görüldüğünü açıkladı. Omicron varyantının belirtilerinin önceki varyantlardan farklı olduğunu ve tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekilirken uzmanlar bu belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini altını çizdi.

CDC, “Eğer tuvalete gittiğinizde ishal olduğunuzu görürseniz, bu Omicron varyantının bulaştığına dair bir işaret olabilir” açıklamasını yaptı. ABD merkezli medya kuruluşu NBC Chicago ise, “Bağışıklık sistemiyle ilgili sorun yaşayanların ishal ya da benzeri gastrointestinal semptomlar yaşaması olası” yorumunu yaptı.

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden yetkililer de hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde bu belirtinin görüldüğünü duyurdu.

OMİCRON BELİRTİLERİ ARASINDA İLK SIRADA BOĞAZ VAR

Bilim insanları Omicron varyantı tespit edilen hastalarda en çok görülen belirtileri sıraladı. Yapılan incelemeler sonrasında Omicron varyantı tespit edilenlerin yüzde 83’ünde öksürük, yüzde 78’inde burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı tespit edilirken, yüzde 74’ünde ise halsizlik görüldü.

YÜZDE 12’SİNDE KOKU KAYBI

Omicron şikayeti olan hastaların yüzde 72’sinde boğaz ağrısı, yüzde 68’inde baş ağrısı, yüzde 54’ünde ateş, yüzde 23’ünde tat kaybı ve yüzde 12’sinde koku kaybı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hastaların yüzde 42’sinin hastalığı hafif geçirdiği ve hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığı da belirtildi.

OMİCRON BELİRTİLERİ SOĞUK ALGINLIĞINA BENZİYOR

Uzmanlar, “Omicron varyantı soğuk algınlığına daha çok benziyor” yorumunu yaptı.

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star ise, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre Omicron varyantında kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntının öne çıkan semptomlar olduğuna dikkat çekti. Gazete özellikle boğazda gıcık ve kaşıntıya dikkat edilmesi gerektiğini yazdı.

Öte yandan halsizlik, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilerin de olduğu fakat bunların diğerlerine göre daha hafif geçtiği belirtildi.

OMİCRON VARYANTI BELİRİTLERİ ARASINDA TAT VE KOKU KAYBI YOK

İlk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, “Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok” dedi.

Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli Dr. Wassila Jassat da, “Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87'si aşı olmayanlar” dedi.

BURUN AKINTISI, BAŞ AĞRISI VE YORGUNLUK BELİRTİ OLABİLİR

İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha'nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, “Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20'lerinden 30'larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65'i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı” dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.

İngiltere’de yapılan araştırmalarda, varyantın, Covid’den çok soğuk algınlığına benzediği belirtilirken, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların Omicron’un ayırt edici özellikleri olduğu vurgulandı.

OMİCRON BELİRTİLERİ KLASİK VİRÜS ÖZELLİKLERİNDEN FARKLI

Omicron’un çok görüldüğü İngiltere’deki vakalar analiz edildiğinde, virüsün en yaygın belirtilerinin burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olduğunu bildirdi.

Bunların hiçbiri, uyarılarda bulunulan öksürük, yüksek ateş veya tat ve koku alma duyularında eksiklik gibi klasik virüs belirtileri arasında olmadığı belirtildi.

ZOE Semptom İzleme Çalışması’nı yürüten epidemiyolog Profesör Tim Spector, özellikle yeni yıl öncesi toplu etkinlikler düşünüldüğünde herkesi ‘dikkatli olmaya çağırdı’. “Umarım insanlar artık Omicron’un baskın özelliği gibi görünen soğuk algınlığı semptomlarını tanırlar” dedi.

‘EVDE KALIN UYARISI’

Spector, “Omicron semptomları ağırlıklı olarak soğuk algınlığı semptomları, burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve hapşırmadır, bu nedenle insanlar Covid olabileceği için evde kalmalıdır.” ifadelerinde bulundu.

Uyarı, Omicron’un geçmiş varyantlardan daha hafif hastalığa neden olduğuna dair çok sayıda araştırma ile de uyumlu olduğu için oldukça önemli.

OMİCRON’UN YENİ BELİRTİSİ TIRNAK OLABİLİR

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, corona virüsünün birçok belirtisi olduğunu duyururken, salgının önlenemediği Hindistan'dan dikkat çekici bir haber geldi. 41 milyondan fazla vakanın olduğu ve 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından APB News, Omicron varyantının yeni belirtisinin tırnaklarda görülebildiğini öne sürdü.

Medya kuruluşu tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekti. Tırnaklardaki bu renk değişiminin kandaki oksijen seviyesiyle ilgili olduğu belirtilirken, “Eğer tırnaklarınızda olağandışı bir renk değişimi varsa bu acil durum işaretidir. Hemen doktora gidin ya da test olun” denildi.

El ve ayak tırnaklarının sarı renge dönüşmesinin de oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini hatırlatan medya kuruluşu, “Bu semptomlar ortaya çıktıysa bir an önce test olmakta fayda var” denildi.

Okurlarını bilgilendiren ABP News, boğaz ağrısı ve nefes almada sorun yaşayanların da Covid-19 testi olması gerektiğinin altını çizerken, sürekli yorgun hissedenlerin de Omicron'a yakalanmış olabileceğini duyurdu.

OMİCRON BELİRTİLERİ 3 GÜNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi:

“Bütün dünyada Omicron çok etkin hale gelmiş durumda. Özellikle İngiltere ve Avrupa’da çok yoğun şekilde Omicron görünüyor. Buralarda hastane yükü de artmış durumda. Bizim ülkemizde şu an için baktığımızda hastane yükünde artış söz konusu değil; ama tedbirli ve dikkatli olup, hazırlıklı olmak gerekiyor.

Hastane yükümüzde, yoğun bakımımızda bir artış söz konusu değil; ama sayı çok arttığı için her zaman tehlikenin söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Omicron’da kuluçka süresi, şu anki bilgilerimize göre daha kısa gibi görünüyor. Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron’da ise 3 gün gibi görünüyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkartıyor. Ama vatandaşlar, ‘bir temasım oldu üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim’ diye düşünmemeli.

OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u ‘endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

Bilim insanları, “Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir” yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, “Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı” dedi.

OMİCRON VARYANTINDA ÖNCE DUYACAKSINIZ!

İngiliz basını, Omicron varyantına yakalandığını düşünen kişilerin sessizce bedenlerini dinlemeleri gerektiğini yazdı. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Daily Star, “Hastalık yayılırken bilim insanları Omicron’un ilk işaretlerinden birinin sadece dikkatlice kulak kabartarak bulunabileceğini söyledi. Bunun sebebi ise Omicron varyantının seste çatallanma ve boğukluk yaratması” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan Covid Çalışma Uygulaması ZOE’nin başındaki isim olan Profesör Tim Spector, “Omicron varyantının en belirgin semptomları arasında burun akıntısı, baş ağrısı, halsizlik ya da boğuk ses olabilir” dedi. Öte yandan gece terleme ve hapşırmanın da yeni varyantla birlikte insanları tehdit eden semptomlardan biri olduğu belirtildi.

Gazete, Omicron varyantının boğazda verdiği hasar sebebiyle sesin akışını bozduğunu aktarırken, diğer semptomların ise grip benzeri olduğuna dikkat çekti.