Omicron’u hafife almayın

Omicron’un önemsenmediğini belirten İlçöl, “Oysa pandemi bitmiş değil, hâlâ çok sayıda insan ölüyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar ciddi bir risk altında” uyarısında bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son zamanlarda maske-mesafe ve hijyen tedbirlerine ne yazık ki dikkat edilmiyor, hatta virüs yokmuş gibi hareket ediliyor. Bunun büyük bir hata olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Tevfik Bülent İlçöl, yüksek bulaşıcılığı olan Omicron'u önemsememenin, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı ve şu bilgileri paylaştı…

‘Daha hafif geçiyor' demek yanlış!

Omicron için ‘Gribe, soğuk algınlığına benziyor. Daha hafif geçiyor' demek, özellikle yaşlı insanlar için yanıltıcı oluyor. Çocuktaki öksürük, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, boğaz ve baş ağrısını önemsemeyip rehavete kapılmak, aşılanmamış yetişkinler, yaşlılar ve altta yatan hastalığı olan insanların hayatını tehdit ediyor. Çocukların okuldan eve taşıdığı belirtileri önemsemeyenler şunun farkına varsın… Kendi kendinize grip, soğuk algınlığı teşhisi koymayın. İnsanlar hâlâ Omicron yüzünden hastanelerde yoğun bakıma alınıyor ya da ölüyor.

Salgının sonu gelmedi

‘Omicron diğer varyantlara göre daha zayıf olduğu için pandeminin sonuna yaklaşıyoruz' görüşü de yanlış. Gardımızı düşüremeyiz. Yanlış bilgi de Covid kadar zararlı. Bir ülkede bitmesi yetmez. Özellikle aşıya erişimi sınırlı olan ülkelere dikkat etmek gerekiyor.

22 kat daha bulaşıcı

Omicron, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan orijinal Covid-19'dan yaklaşık 22 kat daha fazla bulaşıcı, Omicron'un yeniden enfeksiyona neden olma olasılığı, Delta'dan 5.4 kat daha fazla. Üstelik virüs bulaşmış insanların yarısından fazlasında uyku bozukluğu ve zihinsel bulanıklık gibi çeşitli kalıcı sonuçları olabilir.

En savunmasız kişilere saldırıyor

Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymayanlar, yaşları ne olursa olsun büyük bir risk altında… Omicron, tüm diğer Covid varyantları gibi en savunmasız kişilere saldırıyor. Aşının yanı sıra maske, mesafe ve temizlik temel Covid önlemi olmaya devam etmeli.

Tedavide geç kalınıyor

İnsanlara son dönemlerde başka bir hastalık için hastaneye başvurduklarında Omicron tespit ediliyor. Yaşlı yetişkinler, grip veya nezle olduklarını sanıp test yaptırmıyor. Ancak bu yaşlı insan, örneğin kalp hastasıysa, Covid-19 testi pozitif çıktığında gecikmiş tedavi yüzünden hastanede kalış süresi artıyor. Yaşlı bir insanın hastanede uzun süre kalması da daha fazla enfeksiyon riski anlamına geliyor. Bu nedenle özellikle yaşlılar, Omicron belirtileri gösterdiklerinde hemen test için hastaneye başvurmalı.

İŞTE BELİRTİLERİ

– Öksürük

– Yorgunluk

– Burunda tıkanıklık veya burun akıntısı

– Boğaz ağrısı

– Baş ağrısı