Orta yaşta aktif bir hayat sürmek Alzheimer riskini azaltıyor

Yeni araştırmalara göre, orta yaşta aktif bir hayat sürüp formda kalmak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini üçte bir oranında azaltıyor.

Sozcu.com.tr

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Daily Mail’in haberine göre, yaş ortalaması 61 olan tam 649.605 kişi üzerinde yapılan araştırmalar, formunu koruyup zinde olan kişilerin Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma olasılığını diğerlerine göre %33 oranında azaldığını ortaya koydu.

Kalp ve akciğer sağlığındaki küçük kazanımlar sağlığınız için çok faydalı olabilir.

Washington VA Tıp Merkezi’nden Dr. Edward Zamrini, şu anda Alzheimer’a yönelik “yeterli tedavi” olmadığı için, artan egzersiz seviyeleriyle hastalığın oranlarının düştüğünü görmenin oldukça heyecan verici ve umut dolu bir gelişme olduğunu söyledi.

ARAŞTIRMA BEYAZ ERKEKLERİ KAPSIYOR

Zamrini, ayrıca, “Bu çalışmanın heyecan verici bir bulgusu, insanların zindeliği arttıkça Alzheimer hastalığı riskinin azalmasıdır. Böylece insanlar fiziksel aktivitelerinde kademeli değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için çalışabilirler ve umarım bu, yıllar sonra Alzheimer hastalığıyla ilgili bir azalmayla ilişkilendirilir.”

“Sadece aktivitenizi artırarak Alzheimer hastalığı riskinizi azaltabileceğiniz fikri, özellikle hastalığın ilerlemesini önlemek veya durdurmak için yeterli tedavi olmadığı için çok umut verici.”

“Kişiselleştirilebilen basit bir sistem geliştirmeyi umuyoruz, böylece insanlar fitness alanındaki kademeli iyileştirmelerin bile sağlayabileceği faydaları görebilirler” diye ekledi.

Araştırma için, katılımcıların vücudunun oksijeni kaslara ne kadar iyi taşıdığının ve egzersiz sırasında oksijeni ne kadar iyi emebildiğinin bir ölçüsü olan “kardiyorespiratuvar dayanıklılık” seviyesi incelendi.

Fakat araştırmadaki katılımcıların çoğunlukla beyaz erkekler olması, tüm popülasyon açısından yeterli sonuçları vermeyebilir. Bununla beraber, Dr. Zamrini, orta yaş grubunun daha aktif bir hayat sürmesinin genel olarak sağlık seviyelerine iyi geleceğini düşünüyor.